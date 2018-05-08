Полиция Великобритании: «Россия обещает безопасность фанатам на ЧМ»

Британские власти ждут от российской полиции решительных мер для обеспечения безопасности на чемпионате мира 2018 года и предотвращения насилия в отношении английских фанатов. Об этом, выступая перед комитетом по иностранным делам парламента, заявил глава подразделения футбольной полиции Великобритании Марк Робертс

”Мы провели огромное количество встреч с российскими представителями, и каждый раз они нас последовательно заверяют, что сосредоточены на проведении безопасного мероприятия, которое покажет Россию с наилучшей стороны”, — цитирует Робертса Reuters

Робертс назвал «полувоенным» подход российской полиции в обеспечении безопасности футбольных матчей и заметил, что для сдерживания хулиганов привлекается большое число сотрудников в полной амуниции. В то же время он подчеркнул, что последние несколько матчей в России с участием английских команд прошли спокойно, и поэтому угроза безопасности не должна быть переоценена.