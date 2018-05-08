«Саутгемптон» сделал важный шаг к сохранению прописки, «Вест Бромвич» официально вылетел

Завершился перенесённый матч чемпионата Англии между «Суонси» и «Саутгемптоном». Долгое время на табло горели нули, пока своё веское слово на 72-й минуте не сказал Маноло Габбьядини.

"Саутгемптон" взял три очка и сделал важный шаг к сохранению прописки в Премьер-лиге. Учитывая серьёзное превосходство «святых» над «Суонси» в разнице мячей, команда Марка Хьюза наверняка не вылетит.

"Суонси" теперь нужно обыгрывать «Сток Сити» и надеяться, что «Хаддерсфилд Таун» проиграет «Челси» и «Арсеналу». Кстати, «Вест Бромвич» официально вылетел в Чемпионшип.

Протокол игры

Суонси

Саутгемптон

72' Габбьядини Маноло (0:1)

Запасные: Нордфельдт Кристоффер • Дайер Натан • Ван дер Хорн Майк • Саншеш Ренату

Запасные: Форстер Фрейзер • Каррильо Гидо • Уорд-Праус Джеймс • Симс Джошуа

08 мая. Стадион «Либерти».