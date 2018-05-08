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«Саутгемптон» сделал важный шаг к сохранению прописки, «Вест Бромвич» официально вылетел
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«Саутгемптон» сделал важный шаг к сохранению прописки, «Вест Бромвич» официально вылетел 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Завершился перенесённый матч чемпионата Англии между «Суонси» и «Саутгемптоном». Долгое время на табло горели нули, пока своё веское слово на 72-й минуте не сказал Маноло Габбьядини.
"Саутгемптон" взял три очка и сделал важный шаг к сохранению прописки в Премьер-лиге. Учитывая серьёзное превосходство «святых» над «Суонси» в разнице мячей, команда Марка Хьюза наверняка не вылетит.
"Суонси" теперь нужно обыгрывать «Сток Сити» и надеяться, что «Хаддерсфилд Таун» проиграет «Челси» и «Арсеналу». Кстати, «Вест Бромвич» официально вылетел в Чемпионшип.
Протокол игры
Суонси
Саутгемптон
72' Габбьядини Маноло (0:1)
Фабьянски Лукаш • Нотон Кайл 75' (Нарсинг Лучано (75') • Фернандес Федерико 90' • Моусон Алфи • Connor Roberts II • Ки Сон-Ён 20' • Кинг Энди 82' (Кэрролл Том (82') • Клукас СэмОльссон Мартин 62' (Абрахам Тэмми (62') • Айю Андре • Айю Джордан
Запасные: Нордфельдт Кристоффер • Дайер Натан • Ван дер Хорн Майк • Саншеш Ренату
Маккарти АлексБеднарек Ян 68' (Габбьядини Маноло (68') • Стивенс Джек • Худт Уэсли • Седрик Соареш • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Ромеу Ориоль 38' • Бертранд Райан • Тадич Душан 83' (Маккуин Сэм (83') • Редмонд Натан 64' (Лонг Шейн (64') • Остин Чарльз
Запасные: Форстер Фрейзер • Каррильо Гидо • Уорд-Праус Джеймс • Симс Джошуа
08 мая. Стадион «Либерти».
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