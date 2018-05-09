Чуда не случилось: «ПСЖ» — обладатель Кубка Франции

В финале Кубка Франции «ПСЖ» не оставил шансов «Ле-Эрбье» из третьего дивизиона.

Протокол игры

Ле-Эрбье

26' Ло Сельсо Хиовани (0:1)

74' Кавани Эдинсон (0:2)

Запасные: Эри Франк • Давид Флорьян • Эстебан Саль • Ба Мулай

Запасные: Диарра Лассана • Ареола Альфонс • Кюрзава Левен • Кимпембе Преснель

08 мая. Стадион «Стад де Франс» (Сен-Дени).

Во Франции вывеска финального матча за национальный кубок была не менее необычной, чем в России. Выход «ПСЖ» в финал, конечно, никого не удивил, а вот «Ле-Эрбье» совершил большое чудо. Да, «красным дьяволам», а именно так называют этот скромный клуб, везло со жребием, ведь на пути в финал они не встречались с представителями элиты. Но всё же нужно учитывать, что команда Стефана Масала выступает даже не в Лиге 2, а в третьем дивизионе. Кубковый финал на «Стад де Франс» для футболистов, тренеров и фанатов «Ле-Эрбье» был матчем всей жизни.

"ПСЖ" мгновенно захватил инициативу, и первый опасный момент ждать себя не заставил. Уже в районе седьмой минуты Хиовани Ло Чельсо пробивал с подбора со средней дистанции, но попал в штангу. Через пару мгновений каркас ворот снова сыграл за скромный клуб из третьего дивизиона. Оторвавшийся от защитников Килиан Мбаппе нанёс удар в касание — штанга! Команда Унаи Эмери продолжала оказывать серьёзное давление. Опасные ситуации у ворот «Ле-Эрбье» возникали с завидным постоянством. В средине первого тайма владениям Матьё Пишо снова угрожал Ло Чельсо, однако каркас в третий раз за вечер оказался на стороне «красных дьяволов».

На двадцать шестой минуте парижане всё-таки склонили чаши весов в свою сторону. Хиовани Ло Чельсо вышел на ударную позицию под левую ногу и пробил на исполнение с двадцати пяти метров аккурат под левую штангу! После гола «ПСЖ» ослабил хватку, но продолжал хозяйничать на поле «Стад де Франс», не позволяя ничего сделать «Ле-Эрбье». Были моменты у Дани Алвеса и Килиана Мбаппе но после их ударов мяч пролетал рядом с намеченной целью.

В начале второго тайма мяч снова побывал в сетке ворот «Ле-Эрбье». После розыгрыша углового удара Маркиньос в борьбе направил мяч в створ, Бонгонги, выбивая игровой снаряд в падении, попал в перекладину, после чего Килиан Мбаппе нанёс точный удар. Тем не менее, после просмотра видеоповтора главный арбитр отменил гол. Дело в том, что Маркиньос в борьбе с соперником сыграл рукой.

"ПСЖ" и дальше гнул свою линию, а «Ле-Эрбье» просто терпел и наслаждался возможностью играть на главной арене Франции. За пятнадцать минут до конца поединка в ворота «красных дьяволов» был назначен пенальти, когда выскочивший из ворот Пишо сбил Эдинсона Кавани в штрафной площади. Сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый, хотя голкипер угадал направление удара.

До финального свистка 2:0 в пользу команды Унаи Эмери сохранился на табло. «ПСЖ» мог в этот вечер забивать гораздо больше, но футбольные боги вознаградили «Ле-Эрбье» за их подвиг в виде выхода в финал. Вслед за Лигой 1 и Кубком лиги «ПСЖ» завоевал Кубок Франции. Тем не менее, в Париже давно ждут успехов в Лиге чемпионов.