Аршавин: красавчик ли Венгер? Он уже старый 

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», высказал своё отношение к наставнику лондонского клуба Арсену Венгеру.
«Красавчик ли Венгер? Он уже старый. Это интеллигентный, образованный, воспитанный тренер. Больше философ, теоретик. Вот такие прилагательные к нему подходят. От других его отличает вдумчивость», — сказал российский футболист в эфире передачи «НогаМяч».
Венгер, который возглавляет «Арсенал» с 1996 года, раннее объявил об уходе из стана «канониров» по окончании нынешнего сезона.