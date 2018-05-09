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Аршавин: красавчик ли Венгер? Он уже старый
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Аршавин: красавчик ли Венгер? Он уже старый 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», высказал своё отношение к наставнику лондонского клуба Арсену Венгеру.
«Красавчик ли Венгер? Он уже старый. Это интеллигентный, образованный, воспитанный тренер. Больше философ, теоретик. Вот такие прилагательные к нему подходят. От других его отличает вдумчивость», — сказал российский футболист в эфире передачи «НогаМяч».
Венгер, который возглавляет «Арсенал» с 1996 года, раннее объявил об уходе из стана «канониров» по окончании нынешнего сезона.
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