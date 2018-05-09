В генконсульстве РФ в Нью-Йорке прошел прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны 

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Песни военных лет прозвучали во вторник в генконсульстве РФ в Нью-Йорке в честь ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на прием по случаю Дня Победы. Их исполнили дети из клуба народных танцев «Калейдоскоп». Этот творческий коллектив, объединяющий русскоговорящих юношей и девушек из нью-йоркского района Бруклин, под популярные советские песни продемонстрировал несколько танцевальных номеров, а затем девушки, одетые по моде военных лет — в гимнастерку, бриджи и сапоги, — пригласили ветеранов на вальс.
"Мы искренне признательны за то, что нас не забывают, оказывают моральную поддержку, — подчеркнул председатель американской «Ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны» Леонид Гинзбург. — Советский Союз — наша Родина, она одержала победу в войне, и мы всегда помним об этом".
Российские дипломаты постоянно поддерживают контакты с ветеранскими организациями соотечественников, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников. «Мы знаем всех ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях, кто оказался сейчас в Нью-Йорке, — подчеркнул он. — Мы встречаемся не только с ветеранами, но и с блокадниками, с теми, кто пережил Холокост».