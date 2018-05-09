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Аршавин назвал двух российских игроков, способных выстрелить в Европе
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Аршавин назвал двух российских игроков, способных выстрелить в Европе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о двух футболистах российской Премьер-Лиги, которые, по его мнению, могли бы заиграть в одном из ведущих европейских первенств.
«Я бы назвал двоих. Это Смолов и Головин», — сказал Аршавин в передаче «НогаМяч» на канале YUSPORT в YouTube.
28-летний нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов провёл 21 матч в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги, в которых отметился 14 забитыми мячами. В свою очередь полузащитник ЦСКА Александр Головин записал на свой счёт 5 голов в 26 встречах чемпионата.
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