Аршавин назвал двух российских игроков, способных выстрелить в Европе

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о двух футболистах российской Премьер-Лиги, которые, по его мнению, могли бы заиграть в одном из ведущих европейских первенств.

«Я бы назвал двоих. Это Смолов Головин », — сказал Аршавин в передаче «НогаМяч» на канале YUSPORT в YouTube.

28-летний нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов провёл 21 матч в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги, в которых отметился 14 забитыми мячами. В свою очередь полузащитник ЦСКА Александр Головин записал на свой счёт 5 голов в 26 встречах чемпионата.