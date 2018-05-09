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Нино Нидеррайтер: «Юрзинов — это все для меня, это великолепный учитель»
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Нино Нидеррайтер: «Юрзинов — это все для меня, это великолепный учитель» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер после матча чемпионата мира против Чехии (4:5 Б) признался, что многим обязан российскому тренеру Владимиру Юрзинову. Игрок во встрече отметился дублем и не реализовал буллит в послематчевой серии.
— Обидно, что потеряли очки с чехами, но мы играли хорошо, многое делали правильно, — цитирует «Р-Спорт» Нидеррайтера. — В целом, здорово начали турнир, но рано радоваться, уже завтра важный матч с белорусами. Владимир Юрзинов был на матче? Представляю, как его разочаровало мое исполнение буллита! Надеюсь, увижу его скоро. Юрзинов — это все для меня, это великолепный учитель, которому я во много обязан своим успехом. Он феноменален, мы много работали вместе, и я очень жду возможности увидеть его здесь.
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