Прогноз на матч Барселона — Вильярреал: ждать ли зрелищного футбола на «Камп Ноу»

«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз на перенесённый матч 34-го тура испанской Ла Лиги (09.05.2018, 21:00 мск).

В перенесённом матче 34-го тура испанской Примеры «Барселона» в родных стенах сыграет с «Вильярреалом». Для обеих команд эта встреча особого турнирного значения не имеет — каталонцы уже стали чемпионами Испании, в то время как вильярреальцы уверенно чувствуют себя на шестой строчке в турнирной таблице, которая обеспечивает путёвку в Лигу Европы на следующий сезон. Хотя у «подводников» есть шанс обогнать в таблице «Бетис», но для этого нужно нанести первое поражение барселонцам в чемпионате, причём на чужом поле — задача архисложная. Букмекеры перед этой встречей практически уверены в победе хозяев, которая оценивается коэффициентом 1.29.

Команда

"Барселона"

89:23 "Вильярреал"

50:41 "Барселона"

"Барселона" подходит к матчу достаточно измотанной после воскресного эль класико, где команде Эрнесто Вальверде пришлось играть целый тайм в численном меньшинстве из-за того, что Серхи Роберто вспылил и получил красную карточку. Но даже без одного игрока каталонцы забили в ворота "Реала" , и всерьёз претендовали на победу в матче, но всё-таки поединок завершился боевой ничьей 2:2, продолжив впечатляющую беспроигрышную серию «сине-гранатовых» в рамках Ла Лиги. В последних двух турах сезона «Барселоне» предстоит сыграть с «Леванте» и «Реал Сосьедадом», так что сегодняшний матч можно назвать самым сложным для команды Вальверде из оставшихся.

"Вильярреал"

После провального февральского отрезка «Вильярреал» Хави Кальехи всё-таки сумел прийти в себя, практически выполнив план минимума на сезон, который заключался в завоевании путёвки в Лигу Европы, на следующий евросезон. Особенно радует «жёлтая субмарина» в последний месяц. Сперва была досадно упущенная выездная победа над «Севильей» (2:2), где «подводники» умудрились пропустить два подряд гола в концовке. Затем «Вильярреал» неуверенно по счёту, но достаточно убедительно по игре разобрался дома с «Леганесом» (2:1). Далее был разгром в родных стенах «Сельты» (4:1). А в прошлом туре команда Кальехи, снова-таки на своём поле, обыграла «Валенсию» (1:0), благодаря единственному голу Гаспара в концовке встречи.

Под вопросом: Рамиро Герра и Леандро Суарес.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия» покажут матч «Барселона» — «Вильярреал» в прямом эфире, начиная с 20:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Барселона", конечно, имеет преимущество над «Вильярреалом» по статистике личных встреч: +22=9-8, разница мячей — 75:47. Стоит отметить, что «жёлтая субмарина» не может обыграть «блауграну» уже более десяти лет, и за это время было сыграно 19 очных встреч. Что касается матчей на «Камп Ноу», то здесь «подводники» смогли отобрать очки в январе 2010-го года. Матч первого круга нынешнего сезона «Вильярреал» проиграл «Барселоне» со счётом 0:2 (Л. Суарес 72', Месси 83'), причём в том матче каталонцы последние полчаса играли в численном большинстве, после удаления Рабы.

Интересные факты

"Барселона" обладает лучшей атакой чемпионата — 89 забитых голов;

"Барселона" имеет 42-матчевую беспроигрышную серию в рамках Ла Лиги (+34=8-0, 117:32);

"Барселона" имеет 26-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+23=3-0, 75:12);

В последних восьми турах «Барселона» забивала не менее двух голов (+5=3-0, 19:10);

"Барселоны" пропустила 23 гола в чемпионате. Меньше только у «Атлетико» (18);

Нападающий «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 33 гола и 12 голевых передач;

"Барселона" имеет 19-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Вильярреалом» (+14=5-0, 48:18);

"Барселона" выиграла у «Вильярреала» последние 7 домашних матчей (+7=0-0, 23:6). В одном из этих матчей каталонцы забили 2 гола, в остальных — 3 и больше;

"Вильярреал" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию (+3=1-0, 9:4);

"Вильярреал" выиграл ли 1 из последних семи выездных матчей (+1=2-4, 7:10).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"