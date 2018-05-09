Прогноз на матч Севилья — Реал: полурезервному составу мадридцев будет сложно победить

«Севилья» — "Реал" . Прогноз на перенесённый матч 34-го тура испанской Ла Лиги (09.05.2018, 22:30 мск).

Центральным матчем мидуика в Испании можно назвать поединок на «Рамон Санчес Писхуан», где впервые за 3 года «Реал» постарается победить «Севилью». «Королевский клуб» имеет возможность в случае победы сравняться по очкам с «Атлетико» в борьбе за второе место в чемпионате, но и севильцам нужно побеждать, чтобы оставить шансы на попадание в топ-6. Букмекеры затрудняются выделить фаворита в этой встрече, отдавая небольшое преимущество хозяевам — чистая победа «Севильи» оценивается коэффициентом 2.51.

Команда

"Реал"

84:39 "Севилья"

43:54 "Севилья"

"Севилья" не стала дожидаться конца сезона, чтобы объявить об отставке с поста главного тренера Винченцо Монтеллы . Итальянский специалист, возможно, имел бы шансы сохранить своё место в испанском клубе, если бы выиграл с командой трофей Кубка Короля, но финал был с треском проигран «Барселоне» (0:5). После этого нервионцы ещё и проиграли в гостях «Леванте», доведя свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до семи матчей кряду, что, безусловно, является недопустимым для клуба, который изначально ставил цель быть в топ-4 чемпионата. «Севилью» пока что с приставкой «и.о.» тренирует опытный Хоакин Капаррос , при котором первый матч удалось выиграть — севильцы в минувшую пятницу обыграли дома «Реал Сосьедад» (1:0), благодаря единственному голу Банеги с пенальти.

Не сыграет: Пабло Сарабия (травмирован).

"Реал"

Мадридский «Реал» успел провести в мае уже два сложнейших поединка. Сперва команда Зинедина Зидана с трудом сумела удержать ничью в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов дома с «Баварией» (2:2), которой оказалось достаточно для выхода в финал. А в прошлое воскресенье мадридцы играли эль класико на «Камп Ноу» с «Барселоной» (2:2). Несмотря на то, что в матче с каталонцами «Реал» весь второй тайм владел численным преимуществом и доминировал, сил всё равно пришлось потратить немало, хотя победить при этом не получилось. К тому же «галактикос» на некоторое время потеряли из-за травмы Роналду , а Бэйл не сыграет из-за перебора карточек, так что с атакующей линией у «ЗиЗу» сегодня имеются проблемы.

Под вопросом: Иско.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Матч «Севилья» — «Реал» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 3», но не с первых минут встречи, а после окончания трансляции матча «Барселона» — «Вильярреал», то есть примерно в 22:50 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча будет проходить в полном объёме на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Севилья" достаточно серьёзно уступает «Реалу» по статистике личных встреч: +46=28-86, разница мячей — 218:351. В последние годы преимущество мадридцев в очных противостояниях является не менее подавляющим. Хотя в прошлом сезоне севильцы свой домашний матч выиграли со счётом 2:1, забив тогда оба гола в концовке встречи, перевернув всё с ног на голову. В нынешнем же сезоне «Реал» за тайм разгромил на своём поле «Севилью» со счётом 5:0 (Начо 3', Роналду 23', 31' (пен), Кроос 38', Хакими 42').

Интересные факты

"Севилья" добыла лишь 1 победу в последних десяти матчах (+1=4-5, 8:19);

"Севилья" выиграла лишь 1 из последних шести домашних матчей (+1=2-3, 6:13);

"Севилья" не проигрывала «Реалу» в последних трёх очных домашних матчах (+2=1-0, 8:6);

В последних десяти очных встречах «Севильи» и «Реала» забивалось не менее трёх голов;

"Реал" забил 84 гола в чемпионате. Больше только у «Барселоны» (89);

"Реал" имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+6=3-0, 23:11);

"Реал" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах, забивая в каждом из них не менее двух голов (+6=1-0, 16:6);

В последних восьми матчах «Реала» проходила ставка «Обе забьют»;

"Реал" является лучшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+21=12-2 46:14);

"Реал" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием в среднем забивается по 3,51 гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"