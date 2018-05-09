«Атлетико» обвинил «Барселону» в неуважении из-за ситуации с футболистом Гризманном

Исполнительный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что «Барселона» ведёт себя некорректно из-за ситуации с возможным трансфером футболиста Антуана Гризманна в каталонский клуб.

«Мы устали от такого отношения со стороны «Барселоны». То, что президент, игрок Луис Суарес и член совета директоров так говорят о будущем игрока, у которого есть действующий контракт, за несколько дней до финала Лиги Европы свидетельствует о неуважении к «Атлетико» и его болельщикам», — цитирует Марина официальный сайт «Атлетико».

Он отметил, что мадридский клуб не ведёт переговоров о продаже Гризманна, о чём Марин лично сообщил президенту «Барселоны» Жозепу Марии Бартомеу.

«В то же время я дал ему понять, что его неподобающее поведение противоречит духу честной конкуренции, учитывая то, что в чемпионате мы боремся за титул на протяжении сезона, а «Барселона» оказывает давление на одного из наших ключевых игроков», — добавил Марин.

Контракт Гризманна с «Атлетико» истекает 30 июня 2022 года.

Ранее президент «Атлетико» прокомментировал возможный уход Гризманна в «Барселону».