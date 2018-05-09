Сергей Ямкин: 9 мая — священная дата в истории нашей страны

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с Днём Великой Победы.

«Девятое мая — священная дата в истории нашей страны. Для всех поколений она остаётся символом мужества и бесконечного героизма. Мы свято чтим и бережно храним бессмертный подвиг наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость родной земли.

Огромной ценой досталась Победа нашему народу. Она и сегодня объединяет и сплачивает нас во имя мира, добра и процветания, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за победу над фашизмом и возможность жить под мирным небом. На вашем примере воспитывается не одно поколение ямальцев, надёжных защитников России. Светлая память героям, отдавшим жизнь за будущее страны.

Дорогие земляки! В этот величественный праздник желаю вам радости созидательного труда, счастья, благополучия и оптимизма. С Днём Победы!», — говорится в поздравлении ямальского спикера.