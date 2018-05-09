Ещё
Сергей Ямкин: 9 мая — священная дата в истории нашей страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Ямкин: 9 мая — священная дата в истории нашей страны 

ИА Север-Пресс 37 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с Днём Великой Победы.
«Девятое мая — священная дата в истории нашей страны. Для всех поколений она остаётся символом мужества и бесконечного героизма. Мы свято чтим и бережно храним бессмертный подвиг наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость родной земли.
Огромной ценой досталась Победа нашему народу. Она и сегодня объединяет и сплачивает нас во имя мира, добра и процветания, делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за победу над фашизмом и возможность жить под мирным небом. На вашем примере воспитывается не одно поколение ямальцев, надёжных защитников России. Светлая память героям, отдавшим жизнь за будущее страны.
Дорогие земляки! В этот величественный праздник желаю вам радости созидательного труда, счастья, благополучия и оптимизма. С Днём Победы!», — говорится в поздравлении ямальского спикера.
ИА Север-Пресс: последние новости
Надымчанам открыли секрет солдатского сидора Четырнадцать претенденток на победу. Ямальская тяжелоатлетка завоевала бронзу Сегодня – День Победы!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На покровителя Медведевой набросились в сети19
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко421
Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой139
Медведев породил новый анекдот про Мутко487
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение