Магистрант стал лучшим в ЦФО

Фото с ресурса vlsu.ru На Олимпиаде по «Администрированию Linux» владимирский студент занял второе место в России. Соревнования предусматривали решение практических кейсов, а также создание творческих работ на заданные темы. В международных соревнованиях приняли участие более 1700 студентов и молодых дипломированных специалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России и Украины. Как сообщают организаторы Олимпиады, им было прислано 900 работ с выполнением творческих заданий и решено более 600 кейсов.

Владимирскую область на соревнованиях представлял Алексей Харламов . Он боролся за победу в конкурсе «Администрирование Linux». В прошлом году Алексей окончил бакалавриат ВлГУ по направлению «информационная безопасность и продолжил обучение в магистратуре университета. Отметим, что магистрант — серебряный призёр международной олимпиады „IT-Планета“ сезона 2016/2017.

На отборочных этапах Алексей Харламов успешно выполнил различные теоретические и практические задания, разработанные и проверенные экспертами компании ГНУ/Линуксцентр. По итогам второго отборочного этапа магистрант ВлГУ занял первое место по ЦФО и второе по стране.

Теперь магистранту предстоит бороться за звание сильнейшего с другими финалистами на решающем этапе Олимпиады. Она пройдёт в начале июня в Тюмени. К слову, сама Олимпиада „IT-Планета 2017/18“ проводится благодаря Президентскому гранту на развитие гражданского общества.