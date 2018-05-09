Ещё
Магистрант стал лучшим в ЦФО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магистрант стал лучшим в ЦФО 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vlsu.ru  На Олимпиаде по «Администрированию Linux» владимирский студент занял второе место в России. Соревнования предусматривали решение практических кейсов, а также создание творческих работ на заданные темы. В международных соревнованиях приняли участие более 1700 студентов и молодых дипломированных специалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России и Украины. Как сообщают организаторы Олимпиады, им было прислано 900 работ с выполнением творческих заданий и решено более 600 кейсов.
Владимирскую область на соревнованиях представлял Алексей Харламов. Он боролся за победу в конкурсе «Администрирование Linux». В прошлом году Алексей окончил бакалавриат ВлГУ по направлению «информационная безопасность и продолжил обучение в магистратуре университета. Отметим, что магистрант — серебряный призёр международной олимпиады „IT-Планета“ сезона 2016/2017.
На отборочных этапах Алексей Харламов успешно выполнил различные теоретические и практические задания, разработанные и проверенные экспертами компании ГНУ/Линуксцентр. По итогам второго отборочного этапа магистрант ВлГУ занял первое место по ЦФО и второе по стране.
Теперь магистранту предстоит бороться за звание сильнейшего с другими финалистами на решающем этапе Олимпиады. Она пройдёт в начале июня в Тюмени. К слову, сама Олимпиада „IT-Планета 2017/18“ проводится благодаря Президентскому гранту на развитие гражданского общества.
ТВ-МИГ: последние новости
День Победы начнем отмечать заранее Бронзовая чемпионка Европы Показали класс в ушу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко430
Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой148
На покровителя Медведевой набросились в сети33
Медведев породил новый анекдот про Мутко487
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение