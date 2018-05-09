Сотрудники телеканала «МИР» рассказали о своих ветеранах

О наградах, подвигах и доблести. Корреспонденты бишкекского филиала телеканала «МИР 24» вспомнили своих прадедов-ветеранов. Что они знали и какими запомнили своих героев — в репортаже Дарьи Ким.

Дмитрий Иванович Овсянников родом из Сибири. Он окончил военное училище. В 33 года ушел на фронт и оказался в составе 380-й Орловской стрелковой дивизии. Он командовал пулеметным батальоном. 20 ноября 1941 года его дивизия ушла на Калининский фронт. В феврале им поставили задачу — освободить Ржев и разгромить группы армий «Центр».

Его подвиг описан в книге: подпустив фашистов на близкое расстояние, они внезапно открыли убийственный огонь из всех видов оружия. Потеряв до ста солдат и офицеров, гитлеровцы в панике побежали. В этом бою особенно геройски вел себя командир батальона, коммунист, капитан Дмитрий Иванович Овсянников. Он не только умело руководил батальоном, но и сам уничтожил огнем из пулемета не менее полусотни фашистов.

Начало Победы:

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За этот подвиг его наградили Красной Звездой. Всего он заслужил шесть орденов. В 1944-м его ранили, но он выжил. Для восстановления нужен был теплый климат, так он с семьей оказался в Кыргызстане.

В своем последнем письме Степан Анисимович, прадедушка корреспондента телеканала «МИР 24» Егора Орлова , писал: «Дети мои, ждите меня. Я с вами. Слушайтесь маму. Судьба нашей жизни решается здесь и сейчас — на фронте…»

Степан Анисимович ушел на фронт в 50 лет. Служил в пехоте. Погиб в 1943-м под Ленинградом.

«Собирали их под Нижним Новгородом, потом сформировали дивизию. Номера не знаю. Их отправили на Северный фронт, под Ленинград. Там были непрекращающиеся попытки прорыва блокады. Во время одной из таких попыток дед погиб в бою. В Первую мировую он выжил, а вот Вторая не оставила ему шансов», — говорит Егор.

Фотография, письма и воспоминания близких о фронтовике — единственное, что осталось в память о прадеде-герое. Он особенно гордился он своим яблоневым садом. Его сыну тоже передалась любовь к саду. У него была дача. Он никогда не сажал капусту и помидоры, всегда были только деревья.

Степан Анисимович был очень хозяйственным и своенравным, впрочем как каждый мужчина из семьи Орловых. По словам Егора, у них очень твердый характер, они всегда добивались того, чего хотели. «Хотелось бы верить в то, что у меня тоже есть какая-то твердость характера, но то, что я руками ничего делать не умею, это факт», — признался правнук героя.

Почти в каждой семье есть свой герой. Кто-то вернулся, а кто-то остался на поле боя. Но никто не забыт. Память о них будет жить всегда в потомках.

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