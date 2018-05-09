«Севилья» и «Реал» сразятся на «Рамон Санчес Писхуан»

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан»

Начало матча: 22:30 Арбитр: Матеу Лаос

В перенесенном из-за финала Кубка Испании матче 24 тура «Севилья» встретится с «Реалом». Севильцы провалили чемпионат, на данный момент команда находится только на восьмом месте, если бы не Кубок, она бы не отобралась в еврокубки. У «Севильи» есть проблемы в нападении, лучший бомбардир Луис Муриэль забил только 7 голов, в последних играх он даже не попадает в основной состав. 6 голов на счету Сарабии, но он пропустит игру из-за дисквалификации, столько же мячей у Бен Йедера. Помимо слабой атаки, в этом сезоне подводит оборона. «Севилья» пропустила больше, чем забила. Долгое время основные центральные защитнику Кариссу и Пареха были травмированы, из-за чего на двоих сыграли только в восьми матчах чемпионата. Их сменщики со своими обязанностями не справлялись. В шести играх Ла Лиги «Севилья» пропустила больше двух мячей.

"Реал" же — это машина по забиванию голов. В этом сезоне Ла Лиги только 6 раз не удалось поразить ворота соперника. Особых турнирных задач у «Реала» уже нет, команда еще может опередить «Атлетико», но нужно ли это «сливочным»? Гораздо важнее подготовиться к финалу Лиги чемпионов, поэтому после изнурительного матча против «Барселоны» Зидан должен дать отдохнуть ряду основных игроков. В этом шанс «Севильи», но далеко не факт, что хозяева поля сумеют воспользоваться тем, что в основе «Реала» выйдут резервисты.

Интересные факты противостояния:

Матч первого круга завершился со счетом 5:0 в пользу «Реала».

В восьми последних матчах между «Реалом» и «Севильей» было забито более двух голов за игру.

Команды провели между собой 153 игры: 81 победа «Реала», 45 — у «Севильи», 27 ничьих.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Сория, Эскудеро, Меркадо, Ленгле, Коршия, Гайс, Писарро, Банега, Корреа, Васкес, Бен Йедер.

"Реал": Касилья, Хакими, Начо, Рамос, Эрнардес, Каземиро, Ковачич, Васкес, Иско, Асенсио, Майораль.

Прогноз на матч «Севилья» — «Реал»:

Вероятность большого количества голов довольно высока, «Реал» всегда играет на атаку и дает шансы сопернику, «Севилья» ужасно действует в обороне. Спрогнозировать победителя довольно сложно, если исходить из того, что у «Реала» будет резерв, севильцы играют неплохо на «Рамон Санчес Писхуан», на своем поле они могут дать бой любому сопернику.

На победу «Реала» коэффициент 2.65, на «Севилью» — 2.45, на ничью 3.95.