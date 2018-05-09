Глеб Никитин: «9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги»

Поздравляю вас с Праздником Великой Победы!

День Победы — удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла.

Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом. И для меня очень важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой , чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет время.

Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт уходили тысячи солдат. Здесь под фашистками бомбами ковали оружие Победы. В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.

Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века — фашизмом. Наш долг — хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении к вашему Подвигу!

В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!