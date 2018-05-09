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Глеб Никитин: «9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги»
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Глеб Никитин: «9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги» 

Нижегородская правда 14 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Поздравляю вас с Праздником Великой Победы!
День Победы — удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла.
Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом. И для меня очень важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой, чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет время.
Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт уходили тысячи солдат. Здесь под фашистками бомбами ковали оружие Победы. В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом.
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века — фашизмом. Наш долг — хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении к вашему Подвигу!
В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!
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