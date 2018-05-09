Финал конкурса «Московские мастера» среди медсестер состоится 11 мая

В финал вышли пять конкурсанток.

Накануне Международного дня медицинской сестры, 11 мая, состоится финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди медсестер, тогда же станут известны победители.

В финал вышли 5 конкурсанток. В последнем сражении им предстоит сделать видеопрезентацию на тему «Профессией своей горжусь!» и продемонстрировать свои знания в интеллектуальной игре.

В номинации «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи» первой стала Дарья Быкова (городская поликлиника № 107), в номинации «Лучшая медицинская сестра педиатрическая» — Анастасия Филиппова (детская городская поликлиника № 42), а в номинации «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реаниматологии» — Людмила Шабалина (городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных), сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

Во второй этап прошли только 15 претенденток. На этом этапе участниц ожидали практические испытания — они проводили сердечно-легочную реанимацию по современным стандартам, составляли рекомендации по диетическому питанию, оказывали простые медицинские услуги. Все задания выполнялись в специально оборудованных симуляционных кабинетах.

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