Из партизанского отряда на фронт: путь героя Бронислав Карпенко

Он видел войну разной: был партизаном и воевал на фронте. Ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко рассказал, как рано ему пришлось повзрослеть, о службе, подвиге, за который получил орден Славы, и о Победе. Репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Анны Данилюк.

Сейчас землянки — только в музеях, говорит Бронислав Викторович. И вспоминает: в такой прошла его юность в партизанском отряде. Туда он попал в 15, после того, как родную деревню оккупировали немцы.

Начало Победы:

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«Согнали в один участок улицы все евреев. Вырыли одну большую яму. Мы не понимали, зачем они заставляют мужиков рыть ее. А потом поняли. Когда вырыли яму, мужчин отпустили домой, а всех детей и матерей раздевали догола, подводили к яме, бросали туда и стреляли по ним. Эти случаи показали, что за жизнь надо бороться», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны.

Партизаны взрывали мосты, уничтожали линии связи, участвовали в разгроме опорных пунктов гитлеровцев. В 1944-м, когда освободили Беларусь, Карпенко пошел на передовую.

«Помню, когда распределяли, куда нас направлять, пожилой полковник с усами, похожий на Буденного, сказал: а что их учить, они в партизанском отряде были, уже обстрелянные. На фронт», — рассказывает Бронислав Карпенко.

Победу Бронислав Викторович встретил в Германии. Прямо на позициях услышал советский военный марш.

«Мы друг на друга смотрим: что такое? Потом — тишина, и громко начали читать текст о безоговорочной капитуляции. Победу я встретил на позициях. После этого что было! Кто хватал друг друга, целовал, кто бросал свою пилотку вверх и стрелял по ней», — вспоминает фронтовик.

Ветеран говорит: забыть войну не может до сих пор. Ему все еще снятся бои, погибшие товарищи и пикирующие самолеты.

У ветерана орден Славы III степени, два ордена Красной звезды, медали… После войны лично получил благодарность от Константина Рокоссовского . Сегодня полковник в отставке Бронислав Карпенко возглавляет Совет ветеранов Ленинского района Минска.

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