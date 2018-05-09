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Петербургский священник организовал при храме экзотический зоосад с крокодилами
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Петербургский священник организовал при храме экзотический зоосад с крокодилами 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Настоятель храма святителя Спиридона, в миру известный, как Олег Емельяненко учредил при своей церкви в пригороде Санкт-Петербурга Ораниенбауме самый настоящий экзотический зоопарк, о чем сообщает религиозный портал УНИАН, ссылаясь на издание The Village. Небольшой, всего в пятьдесят особей, среди которых три нильских крокодила. Зоосад призван привлечь в первую очередь детей. С годами они все реже посещают богослужения. Емельяненко считает, что в контексте проповедей, общение с животными может стать похоже на посещение «потерянного рая». «Согласно церковному канону, в храме, как и в доме, не полагается быть только собакам, потому что это животное считается нечистым. Если собака забежит в церковь, могут чуть ли не весь храм освящать по новой. А все остальные животные — как говорится, без вопросов. Поэтому официально Церковь не выступила против нашего небольшого зоопарка», — рассказал прессе священнослужитель. Как и храм, зоопарк будет существовать в основном за счет добровольных пожертвований прихожан. Детям, причастившимся священных таинств также разрешено бесплатно кататься на ослике. «Через общение с животными человек тоже может прийти к Богу. Увидев тот разум, который вложен в каждом создании, понимаешь, что это не могло быть случайно или само по себе — даже спустя миллионы лет. И когда меня спрашивают, может ли крокодил привести человека к Богу, я отвечаю „да“. По крайней мере, в нашем храме это происходит», — цитирует Олега Емельяненко rosbalt.ru.
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