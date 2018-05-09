Велленс: меня беспокоит, что Вальверде не объяснил свою дисквалификацию

Бельгийский велогонщик Тим Велленс из команды Lotto-Fix All поделился мнением о выступлениях испанца Алехандро Вальверде.

«Это правда, что я не фанат гонщиков, которые после отбытия дисквалификации за допинг показывают ещё более высокие скорости, чем до неё. Меня беспокоит, что Вальверде никогда не объяснял, что случилось с ним тогда.

Поэтому такие гонщики, как Томас Деккер , мне кажутся не самыми плохими. По крайней мере, Деккер рассказал, что произошло. Это причинило вред спорту, но чтобы излечиться, нужно перенести небольшую боль.

Я не могу сказать много о Фруме. Его ещё не признали виновным, пока что он выступает в гонках", — цитирует Велленса Humo.

Накануне Велленс выиграл 4-й этап «Джиро д'Италия».