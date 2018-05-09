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Велленс: меня беспокоит, что Вальверде не объяснил свою дисквалификацию
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Велленс: меня беспокоит, что Вальверде не объяснил свою дисквалификацию 

Чемпионат.com 1 час назад
Бельгийский велогонщик Тим Велленс из команды Lotto-Fix All поделился мнением о выступлениях испанца Алехандро Вальверде.
«Это правда, что я не фанат гонщиков, которые после отбытия дисквалификации за допинг показывают ещё более высокие скорости, чем до неё. Меня беспокоит, что Вальверде никогда не объяснял, что случилось с ним тогда.
Поэтому такие гонщики, как Томас Деккер, мне кажутся не самыми плохими. По крайней мере, Деккер рассказал, что произошло. Это причинило вред спорту, но чтобы излечиться, нужно перенести небольшую боль.
Я не могу сказать много о Фруме. Его ещё не признали виновным, пока что он выступает в гонках", — цитирует Велленса Humo.
Накануне Велленс выиграл 4-й этап «Джиро д'Италия».
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