Пять тысяч бердчан встали в «Бессмертный полк»

Бесконечная людская река текла по городу, восхищая своим величием. С каждым годом этот поток становится все полноводней: растет число желающих присоединиться ко всенародной акции.

Те, кто пришли на монумент Славы с портретами в составе «Бессмертного полка», рассказывают о своих героях.

— Это мой дед, Иван Трифонович Котовалов. Служил связистом, прошел всю войну, награжден медалью «За отвагу». Вернулся живым, — с гордостью говорит пожилой мужчина по имени Владимир.

Артем и Алина с портретом Белова Василия Егоровича отошли в сторонку.

— Мы сегодня пришли всей семьей. В нашей семье в Великой Отечественной воевали два прадеда. Оба, к сожалению, погибли. Помним, чтим память. Каждый год участвуем в этом мероприятии.

Валентин Иванович Важенин вместе с портретом держит вырезку из пожелтевшей газеты и еще несколько маленьких архивных фотографий.

— Я пришел с портретом отца, Ивана Трифоновича Важенина. Родился он в 1909 году. Был начальником тюрьмы в Новосибирске. А когда началась война, был призван на фронт в войска НКВД. Защищал Ленинград. Вернулся с войны живым.

Всего около двух тысяч бердчан защищали Родину на фронтах Великой Отечественной, более 500 из них были награждены орденами и медалями. За годы войны в Бердск пришло больше полутора тысяч «похоронок». Не все имена и фамилии погибших известны даже сегодня: на монументе Славы в парке Победы запечатлены в бронзе только 900 из них.

— Мы сегодня пришли с дедом, Иваном Даниловичем Борисовым . Он служил в Нижнем Новгороде, был младшим лейтенантом. Вернулся живым, — рассказывает Наталья. Ее дочь Полина добавляет: — Я горжусь своим прадедом, он в рукопашном бою победил семерых фашистов. К сожалению, я его почти не помню. Он умер, когда я была еще совсем маленькой. Помню только, что он держал меня на руках.

Сегодня в «Бессмертном полку» были и бойцы поискового отряда «Кондор», которые вот уже 14 лет ежегодно ведут поисковую работу в городе-побратиме Бердска — Белом, в Тверской области.

Более 13 тысяч сибиряков пали в сражениях под Белым, среди них были бердчане. За годы поисковой работы ребята из «Кондора» разыскали останки 520 бойцов, нашли несколько десятков медальонов, 19 из них были прочитаны. Ребята разыскали 16 родственников воинов-бердчан, чьи медальоны были прочитаны. Девиз «Кондора»: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат».

В Сибири войны не было. Но она коснулась каждой семьи. Многие бердчане ушли на фронт. А те, кто остался, ковали победу в тылу. В годы Великой Отечественной в наш город эвакуировали заводы. В Сибири не было войны, но мы помним. И потому каждый год в колонны «Бессмертного полка» становится все больше и больше бердчан.