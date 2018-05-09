Они сохранили наши души: скромный, но неоценимый подвиг поэтов-фронтовиков

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на все ее ужасы и тяготы, искусство не прекращало жить ни на минуту. Уставшие и изможденные боями люди все еще продолжали творить — писать, рисовать… вдохновлять. И если поэты-фронтовики черпали вдохновение в сплоченной народной борьбе против немецко-фашистских захватчиков, то солдаты и все остальные жители страны выживали во многом благодаря их творчеству.

Стихи советских поэтов-фронтовиков многие помнят еще со школьной скамьи. Знаменитый герой войны Василий Теркин, созданный талантливейшим писателем Александром Твардовским , собрал в себе все лучшие качества простого советского солдата, неунывающего балагура, который в бою был одним из надежнейших друзей. Солдаты переписывали друг у друга отрывки поэмы, учили их наизусть, собирали вырезки из газет и хранили рядом с фотографиями любимых людей.

А такие простые на первый взгляд слова Константина Симонова : «Жди меня, и я вернусь…», вселяли в души людей огромную, безграничную надежду. Эти слова мы помним и сейчас, иногда даже кажется, что они буквально вросли в наши сердца, превратившись со временем в народное произведение. Солдаты, писавшие письма домой, часто вкладывали строки этого стихотворения в конверт.

Среди одаренных юношей, ушедших на фронт в самом начале войны, был и ярославский поэт Марк Лисянский. Он принял участие во множестве сражений, а затем стал военным корреспондентом и редактором нескольких фронтовых газет. В самом начале своего солдатского пути Марк написал потрясающие строки, которые сегодня нам знакомы во многом благодаря тому, что они являются гимном столицы: И врагу никогда не добиться, Чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!

Страшно представить на скольких судьбах молодых и одаренных поэтов война поставила крест. Кого-то из них мы знаем, а кто-то, как 23-летний Михаил Кульчицкий, так навсегда и останется известен лишь малому кругу людей. Юноша погиб в бою, успев оставить потомкам лишь строки своих трогательных стихотворений.

Конечно, писали на фронте не только мужчины. Одной из самых известных поэтесс военного времени стала Юлия Друнина . После начала Великой Отечественной войны, прибавив себе год, шестнадцатилетняя Юлия записалась в добровольную санитарную дружину. Девушка не раз оказывалась на волосок от смерти, но прошла всю войну, вдохновляя своими стихами однополчан, ведь тогда еще совсем юную поэтессу мало кто знал. До сих пор не совсем понимаю, Как же я, и худа, и мала, Сквозь пожары к победному Маю В кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось столько силы Даже в самых слабейших из нас?.. Что гадать! — Был и есть у России Вечной прочности вечный запас.

В конце хотелось бы вспомнить цитату великого писателя Алексея Толстого : «Казалось бы, грохот войны должен заглушить голос поэта, должен огрублять, упрощать литературу, укладывать ее в узкую щель окопа… Советская литература в дни войны становится истинно народным искусством, голосом героической души народа!»

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