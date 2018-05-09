«Русские не сдаются!»: как адыгеец подорвал немцев вместе с собой

Поступок погибшего, но не сдавшийся Хусена Андрухаева ставили в пример другим бойцам и офицерам Красной Армии. Этот офицер, талантливый поэт и журналист, был не только отважным командиром, но и политруком-снайпером, успевшим отправить на тот свет немало гитлеровцев.

Юный поэт

Будущий Герой Советского Союза родился в крестьянской адыгейской семье. Хусен рано приобщился к труду, вместе с родителями работал в колхозе. Он очень любил читать, особенно поэзию. Многие стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Маяковского мальчик знал наизусть. Пробовал сочинять и сам. Первое стихотворение Хусена Андрухаева было опубликовано в местной газете, когда юному поэту исполнилось 14 лет. Оно называлось «Шехурадже» и посвящалось речке Шехурадж, на берегах которой мальчик так любил играть. После школы Адндрухаев поступил в педтехникум. Там он организовал литературный кружок, члены которого выпускали рукописный журнал, где публиковались начинающие авторы. Молодые поэты проводили литературные вечера в адыгейских аулах, собирали сказания устного народного творчества. По окончании техникума Хусен Андрухаев работал в редакциях районной и областной газет. К тому времени уже началась Вторая мировая война. Войска гитлеровской Германии уверенно подступали к границам СССР. Молодой поэт решил: лучшее, что он может сделать, — это связать свою жизнь со службой в армии.

Меткий стрелок

Андрухаев поступил в военно-политическое училище. После его окончании его, молодого лейтенанта, назначили на должность младшего политрука стрелковой роты. Дивизия Андрухаева уже имела боевой опыт в войне с белофиннами. Хусен сразу же показал себя как меткий стрелок. Начало Великой Отечественной войны застало дивизию в Армении. Рота Андрухаева была направлена на Южный фронт. Бои на этом участке были тяжелыми, противник имел двукратное превосходство как живой силе, так и в технике. Первое сражение подразделение Хусена Андрухаева приняло в конце сентября 1941 года в Запорожской области. В результате девятичасового боя наша стрелковая дивизия отбила у противника село, захватила в плен сотни гитлеровцев. Андрухаев впервые отличился как снайпер, поразив из винтовки свыше 20 фрицев. Этот опыт был немедленно взят на вооружение на Южном фронте. Выпустили даже специальную листовку, в которой бойцов просили брать пример с политрука-снайпера. А сам Андрухаев взялся обучать способных солдат своей роты снайперскому мастерству.

Русские не сдаются

Дивизия, где служил Хусен Андрухаев, была переброшена в район Днепропетровска. В октябре 1941-го здесь велись ожесточенные сражения с танковыми подразделениями Клейста, в которые входили три дивизии СС. Войска Красной Армии вынуждены были отступать, оставляя города и села. В ноябре возле села Дьяково стрелковый полк Андрухаева принял на себя основной удар танковой дивизии — противник бросил на наши позиции свыше сотни танков, сопровождаемых мотопехотой. В том жестоком сражении был убит командир роты, и политрук взял командование на себя. Андрухаев повел бойцов в контратаку. Хусена ранило в щеку. Гитлеровцы пытались окружить оставшихся в живых красноармейцев, и тогда политрук остался прикрывать отступление своих солдат. [С-BLOCK] Немцы наседали, зная, что офицер остался один, кричали: «Рус, сдавайся!», на что раненый Хусен Андрухаев, отстреливаясь, отвечал: «Русские не сдаются!» Когда кончились патроны, политрук взял в руки противотанковые гранаты и, дождавшись, когда фашисты подберутся ближе, с криком «На, возьмите, гады!» подорвал себя вместе с ними. Все эти подробности рассказал потом пленный немец, участвовавший в том бою. Его товарищи, посмотрев документы погибшего Андрухаева, очень удивились, что фразу о несдающихся русских произнес адыгеец. Есть легенда, что когда шла подготовка документов о присвоении посмертно Хусену Андрухаеву звания Героя Советского Союза, Сталину рассказали о последних словах отважного политрука. Верховному главнокомандующему эта фраза понравилась, и он приказал использовать ее в пропагандистских целях.

Именем Героя