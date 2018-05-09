Мэр Волгограда похвалил работу служб безопасности на тестовых матчах ЧМ

На второй матч местного клуба с «Крыльями Советов» пришли уже более 24 тысяч человек.

«Все службы безопасности отработали на оценку «отлично», транспортные службы тоже отработали на отлично. Всех болельщиков мы вывозим в течение часа. Четыре игры для Волгограда мало, но мы рады и этому количеству матчей. Самое главное, что инфраструктура к чемпионату мира останется на благо города», — заявил мэр Андрей Косолапов

«Волгоград Арена» примет четыре игры группового турнира чемпионата мира: Тунис — Англия, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет и Япония — Польша.