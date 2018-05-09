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«Платье напоминает занавеску»: Татьяна Буланова переборщила с блеском
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«Платье напоминает занавеску»: Татьяна Буланова переборщила с блеском 

Teleprogramma.pro 7 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Буланова Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com  Певица пошутила над экс-супругом: Татьяна опубликовала в Инстаграме задорное объявление, посвященное футболисту Владиславу Радимову. «Отдам в хорошие руки бывшего мужа. Любит уход, заботу, поплакаться, вкусно покушать, поспать, много врет, но очень добрый человек. Оставила бы себе, но я его недостойна», — обратилась Буланова к подписчицам. «Бывшие все такие. Только настоящие — настоящие», — утешили Татьяну поклонницы. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Да простит меня Татьяна, но мне ее платье напоминает портьеру. Дорогую, богато расшитую золотом и переливающуюся занавеску. Все дело в блеске — его слишком много, а также в двуслойной юбке: прозрачный вышитый верх на блестящем атласном нижнем слое. Если ту же вышивку мы перенесем на матовый нежный шелк — силуэт станет более воздушным.
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