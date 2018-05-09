«Платье напоминает занавеску»: Татьяна Буланова переборщила с блеском

Татьяна Буланова Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com Певица пошутила над экс-супругом: Татьяна опубликовала в Инстаграме задорное объявление, посвященное футболисту Владиславу Радимову . «Отдам в хорошие руки бывшего мужа. Любит уход, заботу, поплакаться, вкусно покушать, поспать, много врет, но очень добрый человек. Оставила бы себе, но я его недостойна», — обратилась Буланова к подписчицам. «Бывшие все такие. Только настоящие — настоящие», — утешили Татьяну поклонницы. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Да простит меня Татьяна, но мне ее платье напоминает портьеру. Дорогую, богато расшитую золотом и переливающуюся занавеску. Все дело в блеске — его слишком много, а также в двуслойной юбке: прозрачный вышитый верх на блестящем атласном нижнем слое. Если ту же вышивку мы перенесем на матовый нежный шелк — силуэт станет более воздушным.