Болельщик «Ливерпуля» находится в критическом состоянии после нападения

Поклонник английского «Ливерпуля» Шон Кокс , пострадавший в результате столкновения с болельщиками «Ромы» в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов, по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщает "Советский спорт"

"Он остается в критическом состоянии, но он — боец. Это в совокупности с медицинской и душевной поддержкой дает нам надежду", — говорится в опубликованном «Ливерпулем» письме родственников Кокса.

Также семья 53-летнего шотланда благодарит всех за слова поддержки, но просит уважать их личную жизнь.

"Нет слов, чтобы описать благодарность, которую мы чувствуем к жителям Ливерпуля и Ирландии, которые переживают за Шона. Вместе с тем, мы просим уважать наше личное пространство. Когда у нас будут новости, мы сообщим о них", — написано в обращении.

Ранее сообщалось, что на болельщика «Ливерпуля» напали с арматурой в Риме.