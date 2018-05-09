Ещё
Болельщик «Ливерпуля» находится в критическом состоянии после нападения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщик «Ливерпуля» находится в критическом состоянии после нападения 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Twitter Джонатана Норткрофта
Поклонник английского «Ливерпуля» Шон Кокс, пострадавший в результате столкновения с болельщиками «Ромы» в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов, по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщает "Советский спорт".
"Он остается в критическом состоянии, но он — боец. Это в совокупности с медицинской и душевной поддержкой дает нам надежду", — говорится в опубликованном «Ливерпулем» письме родственников Кокса.
Также семья 53-летнего шотланда благодарит всех за слова поддержки, но просит уважать их личную жизнь.
"Нет слов, чтобы описать благодарность, которую мы чувствуем к жителям Ливерпуля и Ирландии, которые переживают за Шона. Вместе с тем, мы просим уважать наше личное пространство. Когда у нас будут новости, мы сообщим о них", — написано в обращении.
Ранее сообщалось, что на болельщика «Ливерпуля» напали с арматурой в Риме.
Газета.Ru: последние новости
Илья Воробьев: "В День Победы испытываю гордость и за страну, и за дедов" Энрике Сересо: "Гризманн должен определиться со своим будущим" На матче Россия – Чехия ожидается аншлаг
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой192
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко452
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение