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Трамп: госсекретарь Помпео провел «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном
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Трамп: госсекретарь Помпео провел «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Госсекретарь Майк Помпео возвращается в США из Северной Кореи с «тремя замечательными джентльменами», написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter. Речь идет о трех гражданах Соединенных Штатов, которые были арестованы в КНДР.
I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.
Также глава США заявил, что лично поедет встречать Помпео и его спутников на авиабазу «Эндрюс».
Secretary Pompeo and his «guests» will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A. M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.
По данным агентства РИА Новости, до недавних пор в северокорейских тюрьмах находились три американца корейского происхождения. В 2005 году за решетку отправили пастора Ким Дон Чхола. В 2017 году в КНДР по обвинению в подрывной деятельности были арестованы преподаватели политехнического университета Тони Ким и Ким Хак Сон.
Ранее стало известно, что новый госсекретарь США Майк Помпео отправился в Северную Корею на встречу с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем.
В ходе переговоров представитель КНДР выразил надежду, что две страны, которые десятки лет были врагами, смогут прекратить конфликтовать и будут работать вместе.
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