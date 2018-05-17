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Мест на всех не хватит. Умерших томичей негде хоронить
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Мест на всех не хватит. Умерших томичей негде хоронить 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне депутаты городской Думы Томска выехали с инспекцией на местные кладбища. В ходе проверки выяснилось, что ситуация отнюдь не радужная. Так, на Южном кладбище, где покоятся более 20 тыс. человек, многие из которых ветераны Великой Отечественной войны, необходимо провести реконструкцию мемориала и бронзовой скульптуры воина. Стоимость проекта, по предварительным подсчетам составит 30 млн рублей. На данный момент, по словам парламентариев, документы направлены для рассмотрения в областную администрацию.
Не простая ситуация с захоронением умерших томичей обстоит и на кладбище Томск-2. Так, два года назад депутаты нашли средства на подрезку и снос аварийных деревьев, а также уборку мусора. В этом году на то, чтобы привести в надлежащий вид территорию кладбища из бюджета потребуется выделить около 1,5 млн рублей.
Однако хуже всего дела обстоят на Воронинском кладбище. На данный момент здесь покоятся примерно 30 тыс. горожан. После проведенных подсчетов, парламентарии пришли к выводу, что лимит территории будет исчерпан уже через два месяца. В связи с этим властям Томска необходимо в максимально короткие сроки найти 300 миллионов на расширение территории кладбища. По словам председателя комитета городского хозяйства Думы города Томска Максима Резникова, «важно отсыпать дороги к уже расчищенным от деревьев территориям, что позволит немного выиграть время для поисков средств которые будут направлены на расширения территории кладбища».
Фото: МВД.рф.
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