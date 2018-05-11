Виктор Нестеров выступил в качестве наставника дзержинской команды на соревнованиях благотворительного проекта «Поколение ЧЕ»

11 мая в Дзержинске глава администрации Дзержинска Виктор Нестеровпринял участие в открытии соревнований в рамках ежегодного социального спортивного благотворительного проекта «Поколение ЧЕ».

По словам организатора, президента благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марины Ефимовой, в этом году в проекте принимают участие сборные команды 6 школ-интернатов и детских домов Нижегородской области (в том числе одна команда из Дзержинска) и 2 сборные команды из общеобразовательных школ Нижнего Новгорода.

«Вот уже пятый год подряд мы реализуем проект «Поколение ЧЕ» (ЧЕбуриада). За это время в проекте приняли участие в качестве игроков-участников и болельщиков более полутора тысяч детей из 35 соцучреждений Нижнего Новгорода и области. Я благодарю администрацию Дзержинска и ее главу Виктора Сергеевича Нестерова за помощь и гостеприимство», — отметила Марина Ефимова.

«Посмотрел программу проведения соревнований и уже завидую вам — и волейбол, и футбол, и спектакли, и мастер-классы, и дискотека, и ночные квесты. Даже поспать и отдохнуть некогда — столько всего интересного! — отметил Виктор Нестеров, обращаясь к участникам соревнований. — Кроме того, вы и нормы ГТО еще сдавать будете. Тем самым докажете себе и всем окружающим, что спорт — это жизнь, это движение вперед, это воспитание характера и воли».

Глава администрации также напомнил ребятам, что сдача норм ГТО дает бонус для поступления в высшие учебные заведения. «Сегодня у вас есть отличный шанс воспользоваться такой возможностью», — добавил Виктор Нестеров.

В ходе церемонии открытия Виктор Нестеров стал наставником одной из команд — команды Дзержинской специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ним ребята придумали название для команды, а также кричалку для болельщиков и танец победителя.

«Быть наставником всегда большая ответственность. Приятно, что ребята очень коммуникабельные, открытые и активные. Я даже сам немного почувствовал себя подростком и с удовольствием придумывал вместе с ними сценарий выступления команды», — поделился своими впечатлениями глава администрации.

Напомним, соревнования в рамках социального спортивного благотворительного проекта «Поколение ЧЕ» пройдут с 11 по 13 мая и будут проводиться по следующим видам спорта: мини-футбол, волейбол, легкая атлетика. Кроме того, запланирована сдача нормативов ГТО. Также в рамках реализации проекта будут организованы мастер-классы, тренинги, конкурс видеороликов «МЫ-Поколение ЧЕ», квест «Формула хороших дел». Церемония награждения пройдет 13 мая с 13.00 до 14.00.