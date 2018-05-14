16 мая пройдет конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Карла Маркса

Москва, 14 мая 2018 г. Научная конференция «Марксизм и время», организованная Финансовым университетом и Вольным экономическим обществом России, состоится 16 мая в 11:00.

Конференция — одно из значимых событий международного Мемориума ВЭО России, приуроченного к 200-летию со дня рождения Карла Маркса , в рамках которого организованы различные мероприятия в России и других странах мира.

Конференция посвящена идейному наследию выдающегося ученого и актуальности его научных и публицистических трудов в современном мире.

Основные спикеры дискуссии:

Сергей Бодрунов , д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте.

И другие.

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