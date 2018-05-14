16 мая пройдет конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Карла Маркса 

Москва, 14 мая 2018 г. Научная конференция «Марксизм и время», организованная Финансовым университетом и Вольным экономическим обществом России, состоится 16 мая в 11:00.
Конференция — одно из значимых событий международного Мемориума ВЭО России, приуроченного к 200-летию со дня рождения Карла Маркса, в рамках которого организованы различные мероприятия в России и других странах мира.
Конференция посвящена идейному наследию выдающегося ученого и актуальности его научных и публицистических трудов в современном мире.
Основные спикеры дискуссии:
Сергей Бодрунов, д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте.
Михаил Эскиндаров, д.э.н., профессор, ректор Финансового университета.
Дмитрий Сорокин, д.э.н., профессор, научный руководитель Финансового университета, руководитель Департамента экономической теории, член-корреспондент РАН.
Руслан Гринберг, д.э.н., профессор, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН.
И другие.
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