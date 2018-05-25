Стартуют бесплатные выходные в Overwatch

Компания Blizzard Entertainment объявила о скором начале бесплатных выходных в Overwatch. Акция стартует на PC, Xbox One и PlayStation 4 сегодня, 25 мая, в 21:00 по московскому времени, а завершится в понедельник, 29 мая.

На консолях уже доступна предварительная загрузка игры. Игрокам на PlayStation 4 не потребуется подписка PS Plus во время бесплатных выходных, но она понадобится им, если они захотят приобрести игру и продолжить играть дальше.

Во время бесплатных выходных геймеры смогут сыграть за любого из 27 героев Overwatch на всех 18 полях боя в различных режимах, в том числе «Быстрая игра», «Своя игра» и «Аркада».

Кроме того, если Overwatch понравится и игрок решит приобрести игру, он сможет сохранить все свои достижения за выходные. Для этого потребуется продолжить использовать ту же учетную запись Battle.net, Xbox Live или Sony Entertainment, с которой он играл.