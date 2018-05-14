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Марию Прусакову сняли с поста руководителя фракции КПРФ в АКЗС
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Марию Прусакову сняли с поста руководителя фракции КПРФ в АКЗС 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
14 мая на внеочередном заседании фракции за это решение проголосовало пять депутатов из восьми. Мария Прусакова проголосовала против, еще два члена фракции не присутствовали на заседании.
Новым руководителем фракции стал Максим Талдыкин. Он подтвердил информацию о своем избрании. На странице депутата в социальных сетях его коллеги уже публикуют поздравления. Официальных комментариев регионального отделения партии пока не последовало.
Справка
Максим Талдыкин ранее был заместителем руководителя постоянного депутатского объединения — фракции «КПРФ». Он закончил Сибирский государственный университет путей сообщения, работает машинистом электровоза 1 класса.
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