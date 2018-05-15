В Москве стартовала заключительная часть акции «Миллион деревьев» 

Как сообщил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, сегодня заканчивается озеленение в столичных дворах, а к следующей неделе — на объектах социальной сферы. Этой весной во дворах было высажено около 3 тысяч деревьев и более 130 тысяч кустарников, а на территориях более 270 соцобъектов появились 1,5 тысячи деревьев и 50 тысяч кустарников. Всего за время действия акции «Миллион деревьев», которая стартовала в 2013 году, в Москве уже высажено более 2 миллионов деревьев и кустарников.