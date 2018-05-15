В Москве стартовала заключительная часть акции «Миллион деревьев» 

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Жириновский пригрозил исключить из ЛДПР депутатов-собачников

В Кремле вызывает глубокую озабоченность гибель десятков палестинцев - Песков

Российские пивовары попросили правительство не запрещать продажу алкоголя на время ЧМ-2018