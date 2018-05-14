Аллею из кленов и лип высадили рядом с новостройкой в Раменском в ходе акции «Лес Победы»

Аллея из кленов и лип теперь будет расти в подмосковном Раменском на улице Молодежная, жители города посадили около 100 молодых деревьев в ходе акции «Лес Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«Приятной неожиданностью стало количество жителей города Раменское, пожелавших принять участие в акции «Лес Победы. Посади свое дерево» на площадке возле дома №28 на улице Молодежная. Деревья сажали целыми семьями! С каждым годом становится все больше людей, с энтузиазмом воспринимающих акцию «Лес Победы»: они понимают, что делают доброе дело как для себя, так и для других», — сказал глава Раменского района Андрей Кулаков

Он добавил, что благодаря дружной работе жителей пустая территория рядом с новостройкой превратилась в аллею, которая теперь радует глаз.

«Акция проходит и в районных поселениях — мы вместе вносим вклад в наше будущее. Надеюсь, что молодые деревья, высаженные сегодня, станут украшением Раменского района», — добавил Кулаков.

«Сегодняшнее мероприятие нас снова возвращает к празднику 9 Мая — Дню великой Победы. В ознаменование этого праздника проводим акцию «Лес Победы. Посади свое дерево», еще раз подчеркивая свое уважение к подвигу нашего народа. Мы не только славим его героизм, но и стараемся сохранить память о нем, передать ее нашим потомкам, чтобы она жила вечно», — отметил Демин.

Акция «Лес Победы» также прошла в лесном массиве площадью около 13 гектаров вблизи деревни Кошерово сельского поселения Гжельское в Раменском районе. Здесь работала полевая кухня, а деревья участники акции сажали под музыкальное сопровождение.

«Совместными силами мы внесем ощутимый вклад в восстановление леса, пострадавшего от санитарных вырубок и пожаров», — подчеркнул Кулаков.

Ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла в Подмосковье 12 мая. Ее главная цель — озеленение региона, создание садов и аллей, парков и скверов в городах региона, а также эколого-патриотическое воспитание молодого поколения. В акции приняли участие около 300 тысяч человек во всем Подмосковье.