Ещё
В Казани начнут раздельно собирать мусор. Этого требует ФИФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани начнут раздельно собирать мусор. Этого требует ФИФА 

Казанский Портал 17 мая 2018
Фото: Реальное время
Контейнеры для раздельного сбора. Фото: соцсети
До начала ЧМ-2018 в Казани появятся новые мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Это одно из требований ФИФА.
Новые контейнеры будут двух видов. В тары для перерабатываемых отходов можно выкидывать алюминиевые банки, бумагу, картон и пластиковые бутылки. Урны для неперерабатываемого мусора предназначены для пищевых отходов, одноразовых стаканов, салфеток, чайных пакетов и стекла.
Новые контейнеры пока появятся только рядом со спортивными объектами в границах «последней мили». В перспективе их расставят по всему городу, пишет «Вечерняя Казань».
Читайте также:
По Казани снова проедет машина, которая будет собирать мусор
В Казани пройдет очередной митинг против «мусорного» завода
Фарид Мухаметшин: «Мы не можем отправить мусор в космос на ракете»
Казанский Портал: последние новости
Джастин Азеведо остался в «Ак Барсе» Тина Канделаки проведет в Казани непростую тренировку «Евровидение», инаугурация и салют. Что казанцы искали в «Яндексе»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Станислав Беликов2
Сайты по продаже билетов на ЧМ начали блокировать
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ68
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
«Мы заставили Россию говорить на украинском»110
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение