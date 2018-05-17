В Казани начнут раздельно собирать мусор. Этого требует ФИФА

Контейнеры для раздельного сбора. Фото: соцсети

До начала ЧМ-2018 в Казани появятся новые мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Это одно из требований ФИФА.

Новые контейнеры будут двух видов. В тары для перерабатываемых отходов можно выкидывать алюминиевые банки, бумагу, картон и пластиковые бутылки. Урны для неперерабатываемого мусора предназначены для пищевых отходов, одноразовых стаканов, салфеток, чайных пакетов и стекла.

Новые контейнеры пока появятся только рядом со спортивными объектами в границах «последней мили». В перспективе их расставят по всему городу, пишет «Вечерняя Казань».

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