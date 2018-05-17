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В Петербурге пройдет молодежный форум соотечественников
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В Петербурге пройдет молодежный форум соотечественников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Представители 44 стран примут участие в XI Санкт-Петербургском молодежном форуме соотечественников, который открывается в четверг в Юсуповском дворце.
"Участниками мероприятия станут 75 соотечественников из 44 стран: Абхазии, Австралии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Южной Осетии", — сообщает городской комитет по внешним связям, который организовал это мероприятие при поддержке МИД РФ.
На молодежном форуме соотечественников будут работать 3 секции — «Искусствоведение», «Экономика» и «СМИ». В частности, в рамках искусствоведческого направления состоятся творческие мастерские, мастер-классы, лекции, а также экскурсии в музей Фаберже, центр Михаила Шемякина и на киностудию «Ленфильм».
Слушатели секции «Экономика», помимо встреч с ведущими предпринимателями города, смогут презентовать свои стартап-проекты, а также ознакомиться с городскими проектами, которые они могли бы продвигать за рубежом.
"Представителям зарубежных русскоязычных СМИ представят новые практические разработки петербургской школы журналистики. Также журналисты посетят редакции петербургских средств массовой информации — газеты «Петербургский дневник», офис социальной сети «ВКонтакте» и радиостанцию «Страна FM», — отмечает комитет по внешним связям.
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