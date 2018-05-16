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Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин поучаствует в праймериз «Единой России»
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Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин поучаствует в праймериз «Единой России» 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Кемеровский предприниматель Игорь Востриков, у которого погибли трое детей, жена и сестра во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», подал заявку на участие в праймериз "Единой России" по выборам в совет народных депутатов Кемеровской области, передает "Интерфакс".
Востриков беспартийный, окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет», присуждена квалификация «инженер» по специальности «Машины и аппараты химических производств».
Имя предпринимателя есть в списке кандидатов на сайте, где размещены данные о предварительном голосовании «единороссов» по отбору кандидатов.
При этом в списке нет экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, в настоящее время занимающего пост спикера парламента региона. Ранее он заявлял, что после завершения работы данного созыва парламента покинет свой пост и не будет в дальнейшем заниматься политикой.
Как известно, вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка, Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области.
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