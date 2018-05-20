Публикуем программу и карту «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

Основные мероприятия в городских музеях стартуют в 18:00 19 мая, но некоторые площадки начинают работать с 10:00 19 мая и даже с 10:00 17 мая.

Ночь музеев в Нижнем Новгороде проходит с 2010 года.

Торжественное открытие «Ночи музеев» состоится на Театральной площади в 15.00 19 мая. Нижегородцев и гостей города ждут: экскурсии, традиционный фестиваль «Кремлевская феерия», рыцарский турнир, познавательные лекции, мастер-классы, концерты и кинопоказы.

Усадьба Рукавишниковых, Верхне-Волжская набережная, 7.

19.00–24.00 — На протяжении всего вечера звучат музыкальные композиции, в том числе в исполнении Ф. И. Шаляпина. В бальном зале демонстрация в кинозоне (оркестровая ниша) старинных кинохроник и документальных фильмов об истории Нижнего Новгорода, телепередач об истории дома и династии Рукавишниковых.

— Экскурсия «По музею с хранителем» по экспозиции 1 и 2 этажа (рассказ главного хранителя или научного сотрудника об истории экспонатов из коллекции НГИАМЗа, находящихся на выставках музея, и представляющий собой детальное знакомство с некоторыми предметами, недоступное в рамках обычной обзорной экскурсии).

— Историческая викторина «Купеческий Нижний» в бальном зале.

— на протяжении вечера действует фотоконкурс «#Фото ночь в Усадьбе Рукавишниковых»: гости музея могут сделать фотографию в интерьерах дворца и выложить её с хештегами #фотоночь #усадьбарукавишниковых в группу НГИАМЗа в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, на следующий день будут объявлены несколько победителей. Призы: билеты в филиалы НГИАМЗ, главный приз — семейное посещение выставки «Особая кладовая».

— На выставке «Из рая детского житья» действует интерактивная зона «В старинной гимназии» (гостям выставки предлагается попробовать свои силы в старинных задачах, загадках из учебного курса рубежа 19–20 вв.)

Технический музей, Большая Покровская, 43, 3 этаж (вход платный)

10.00 — 21.00 — Посещение и экскурсионное обслуживание с демонстрацией работы старинной техники и инструментов.

— На протяжении вечера — работа кинозала, где на старинной технике (30-х гг. ХХ века) будут демонстрироваться копии фильмов начала ХХ века (« Чарли Чаплин », «Полет дирижабля»).

Нижегородский кремль

18.00 — 20.00 — Кремлёвская стена. Вход свободный, только с Дмитриевской башни

— бесплатные экскурсионные сеансы по территории кремля в: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30;

— Ивановская башня с 17.00 до 20.00. Вход свободный.

Традиционный фестиваль клубов исторической реконструкции «Кремлевская феерия»

15.00 — 21.00 Лагерь реконструкторов и интерактивные площадки

На поляне у Зачатской башни с внутренней стороны кремля:

1. Лучный тир 2. Средневековая кузница

3. Гончарная мастерская

4. Хлебная артель Ворониных — хлеб по старинным рецептам (продажа).

5. Фотографирование в доспехах.

6. Метание сулиц

7. Средневековые сувениры.

17.00 — 18.00 «Рыцарский турнир»

Амфитеатр с внутренней стороны Зачатской башни: показательные бои клубов исторической реконструкции

19.00 — 20.30 «Ой, да Семик, и да Троица…»

На поляне между Белой и Ивановской башнями: праздничное гулянье, посвященное старинным народным традициям празднования Троицкой недели:

— Старинные троицкие хороводы (круги);

— Фрагменты народных троицких обрядов (завивание берёзки, кумление и др.);

— Традиционные игры, пляски и танцы русского народа.

«Нижегородский государственный художественный музей»

17.00 — 22.30 Экскурсия по выставке «Волшебный свет Ивана Шультце»

Впервые в Нижнем Новгороде — монографическая выставка известного русского живописца, мастера пейзажной живописи и, по признанию современников, истинного «волшебника света» — Ивана Федоровича Шультце (1874–1939).

17.00 — 22.30 Арт-фестиваль НГХМ «Спортивный интерес»

Возведение 3 арт-объектов на территориях НГХМ (Кремль, 3 и Верхневолжская наб., 3) и ТЦ «Мега» (Федяково). В проекте принимают участие художники Никита Nomerz (Кузнецов), Александр Стариков , Константин Гладков

17.00 — 19.00 Конкурс «Рисуем на асфальте» (Кремль, 3).

18.00 (до последнего посетителя) Экскурсия «История Дома Сироткина на Верхневолжской набережной» (Верхневолжская наб., 3).

18.00 — 19.00 Мастер-класс по историческому танцу (Кремль, 3, перед входом).

18.30 — 19.30 Мастер-класс по историческому танцу (Верхневолжская наб., 3, внутренний дворик).

18.00 — 19.30 Музейная игротека для детей «Территория творчества» (Кремль, 3).

19.00 Музыкальные зарисовки (Кремль, 3).

19.00 — 19.30 Часть I «Любовь — волшебная страна». Вокалист-исполнитель студентка консерватории им. М. И. Глинки Софья Макарова (2 этаж, зал академической живописи № 14)

20.00 — 20.30 Часть II. «Эх, полным полна моя коробочка». Вокалист-исполнитель, участник ансамбля русской песни «Коробейники» Анна Беляева (2 этаж, зал № 15)

19.00 — 20.00 Слайд-экскурсия «Из истории художественного музея» (Кремль, 3).

19.30 — 20.30 Мастер-класс по работе с люминесцентными красками «Светящиеся картины» (Кремль, 3).

20.00 (до последнего посетителя) Обзорная экскурсия по экспозиции западноевропейского искусства (Верхневолжская наб, 3).

20.00 — 21.00 Квест по выставке из фондов НГХМ «Кому нужен Горький?» (Кремль, 3).

20.30 (до последнего посетителя) Экскурсия по постоянной экспозиции «Жанровые метаморфозы в русском искусстве» (Кремль, 3).

22.00 — 22.30 Песочное шоу (Верхневолжская наб., 3).

«Нижегородский государственный выставочный комплекс»

18.00 — 22.00 Программа «Наше детство пионерское».

18.00 — 19.00 «Я поведу тебя в музей…»

— «Второй ужин» (хлеб, соль, вода) и «Пионерская дискотека» (1970–80-е гг.).

Зал 7: создание и выпуск стенгазет о разных музеях: краеведческий, художественный, литературный, естественнонаучный и др.)

19.00 — 20.00 Презентация выставки детского рисунка, мастер-класс по хороводам, зал 6 19.30 — 20.30 «Игры нашего двора»

Зал 7: игры детства наших родителей: «Ручеек», «Третий лишний», «Калимбамба», «Колечко», «Я садовником родился», «Кошки-мышки»).

20.00 — 21.00 Музыкально-пластическая композиция на тему исторического танца, зал 6. Соорганизаторы — группа студентов ННГАСУ, руководитель Марина Анатольевна Замураева

20.30 — 21.00 «Запускаем воздушного змея» и «Самолеты Чкалова».

Зал 7: мастер-классы по изготовлению воздушного змея из экономичных материалов и оригами.

21.00 — 22.00 «Орляцкий круг»

Зал 7: песни наших родителей под гитару.

22.00 — 23.00 «Второй ужин» и «Пионерская дискотека»

Зал 7: чаепитие и дискотека под музыку 1970–80 гг.)

18:00 — 22:30 «Щелоковский хутор»

«Лоскутное одеяло» музейная интерактивная программа в рамках международной акции «Ночь музеев»

18:00. — 22:30 На центральной площадке выступление учеников ДШИ № 9, нижегородских гармонистов, жонглеров, ФЭА «Свети Цвет», демонстрация-дефиле народного костюма.

— 18.00 -20.30 «Изба-читальня»: Клуб «Этноматрица». Беседы о древних и современных смыслах традиционной культуры;

— 18.30–21.00 «Поляна сказок»: Рассказ-демонстрация о народной деревянной игрушке. Сказки на любой случай (о животных, страшные, докучные и пр.) Мастер-класс традиционного ткачества. Мастер-класс по традиционной сряде (народный костюм);

— 18.00 — 20.00 «Ярмарка чудес»: Мастер-классы от мастеров ДПИ.

18.00 — 23.00 «Русский музей фотографии»

— 18.00. 23.00 — «Знаменитости российской фотографии — нижегородцы»

Интернет-погружение в залах Русского музея фотографии. Смартфон каждого посетителя музея станет машиной времени. Интернет-путешественников ждут открытия и призы!

— 18.30 — 18.45 — Презентация «Виртуального музея Александра Дмитриевича Улыбышева» с показом слайдов и рассказом о жизни и творчестве А. Д. Улыбышева;

— 18.45 — 19.15 — Концерт детской школы искусств № 9;

— 18.00 — 23.00 — Посещение выставки «Глазами ветерана». Автор: Виктор Бородин . Из фондов РМФ. В. Бородин участник Великой Отечественной войны 1941–1945г. Человек, который относился к категории тех людей, кто видел смерть и умел ценить жизнь. Его послевоенные фотографии полны оптимизма. Тема: «Город. Люди. События»;

— 18.00 — 23.00 — Посещение выставки «Лучшие фотографии из дембельского альбома» Дню Победы посвящается.

В результате предварительного отбора в экспозицию вошли лучшие фотографии тех, кто служил в рядах Советской и Российской Армии в 1950— 2000-х гг. ;

— 18.00 — 23.00 — Продажа сувениров, розыгрыш призов;

— 18.00 — 23.00 — Фотосессия в музее. Ретросъемка.

18.00 — 23.30 «Государственный музей А. М. Горького», Литературный музей (ул. Минина, 26).

— 18.00 — 19.00 Программа «Нижний — город литературный»:

Экскурсия «Чьи лучшие дома в городе? Купеческие!» по парадным залам купеческого особняка В. М. Бурмистровой (здания Литературного музея) с демонстрацией мебели владельцев дома (из фондового собрания НГИАМЗ);

— 19.00 — Презентация интернет-игры « Максим Горький — наш земляк. А что вы знаете о нём?»

Представление нового интерактивного продукта;

— 20.00–22.00 — Экскурсия «Нижний — город литературный» по Литературному музею, включающая знакомство с новой экспозицией зала № 5 «Новая жизнь: Максим Горький и первая русская революция»;

— 22.00 — 23.00 — Свободный экспозиции музея.

Музей-квартира А. М. Горького (ул. Семашко, 19)

Программа «Музейный дивертисмент»:

— 18.00 — 18.15 — Акт открытия автографа М. Горького «Автограф на асфальте» у дома на ул. Мартыновской;

— 18.30 — 23.30 — Тематические экскурсии по выставкам

«На дне. На вершине творческого успеха» (к 115-летию пьесы «На дне») и «Театральные костюмы в доме драматурга» (выставка театральных костюмов из постановок пьес М. Горького в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького;

— 19.00 — 21.00 — Мастер-класс «Изящная малость» по изготовлению театральной атрибутики (студенты отделения «Театрально-декорационное искусство» НТУ имени Е. А. Евстигнеева);

— 21.00 — 22.30 — Просмотр под открытым небом фильма «Дачники» (Мосфильм, 1966) в месте, где задумывалась пьеса.

— Экскурсионные сеансы по Музею-квартире А. М. Горького (по билетам). (Сеансы 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00).

Музей детства А. М. Горького «Домик Каширина», (Почтовый съезд, 21)

— Экскурсионные сеансы «В сундуках… лежало множество диковинных нарядов…» с элементами театрализации, с демонстрацией коллекции мещанской одежды (XIX в.), принадлежавшей Кашириным и хранящейся в фондовом собрании музея. Посетители смогут услышать чтение сказок бабушкой Акулиной Ивановной Кашириной и принять участие в мастер-классе по кружевоплетению «А была она знатная кружевница» под руководством мастера по плетению кружев Пашкиной О. А. (сеансы 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,22.00);

— 18.00 — 21.00 — Выставка рисунков «Изящество и стройность линий: „Домик Каширина“ в графике» — графических изображений экспозиции музея «Домик Каширина» из фондового собрания музея.

Рисунки выполнены выпускниками Нижегородского художественного училища (курс П. К. Рыбакова). Техника работ (графика) передаёт характер интерьера дома-музея, рассказывая художественными средствами о наиболее интересных уголках каширинского дома. Выставку дополнит «Слово писателя» — галерея. цитат из повести «Детство»;

— 19.00 — 20.00 — Презентация первого издания повести М. Горького «Детство» (1914г., Берлин, издательство И. П. Ладыжников) из фондового собрания музея.

— 19.00 — 21.00 — Мастер-классы по росписи по ткани, скрапбукинг и др.

«По следам Алеши Пешкова» — квест в ночь музеев

Посетители музея «Домик Каширина» узнают, что такое сиквейн и филворд

19 мая 2018 года с 18.00 до 21.00 в рамках традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев» библиотеки Нижегородского района приглашают всех желающих принять участие в познавательно-игровой программе на площадке музея детства М. Горького «Домик Каширина»:

настольный квест «По следам Алеши Пешкова», «Горьковский диктант», мастер-классы: кофейная монотипия (портрет А. М. Горького), книжные закладки «Мой Горький» (оригами), «Воробьишко» из текстиля, свободный микрофон, филворды, синквейн, литературный кроссворд «Слово о Горьком», лексическая мозаика «Старинные слова».

«Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова»

— 18.00–20.00. «Прогулка сквозь время» — экскурсия по усадьбе Добролюбовых. Горева В. В. Посещение по сеансам.

— 18.00–19.00. «Мир усадебной культуры» — лекция-презентация

1 этаж, 1 зал — 18.00–22.00 — «Растения русской усадьбы». Выставка-продажа цветов и растений на усадьбе Добролюбовых. (Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд») Усадьба Добролюбовых

— 19.00–20.00 — лекция «Особенности растительного мира русской усадьбы» и мастер-класс по ландшафтному дизайну. Презентация разных сортов чая. (Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд»)

1 этаж, 2 зал.

— 19.00–21.00. Мастер-классы:

— 19.00–20.00. «Соблюдаем дворянский этикет». Мастер-класс. Часть первая. Кольцо для салфеток из проволоки и бусин «Веточка». Вход платный, билеты можно приобрести в кассе музея или заранее записаться по телефону.

2 этаж, 5 зал — 20.00–21.00. «Соблюдаем дворянский этикет». Мастер-класс. Часть вторая. Кольцо для салфеток из проволоки «Камелия» с декором из красных атласных цветов.

Вход платный, билеты можно приобрести в кассе музея или заранее записаться по телефону.

2 этаж, 5 зал — 19.30–20.30. «Тайный язык веера» — рассказ-презентация и одноименная блиц-выставка. Вход по предъявлении веера. 2 этаж, 6 зал — 18.00–19.00. «Час потехи» — старинные развлечения для детей, игры, забавы

2 этаж, 6 зал — 19.00–20.00. «Это отраженье, райское виденье — детский диафильм на стене…» Цокольный этаж

— 20.00–20.40. «Коридор Загадок» — квест (главное здание).

— 20.40–21.30. «Белой акации гроздья душистые»… Цветущие сады русского романса. 2 этаж, 5 зал.

— 20.00–21.00 — «В луче света». Лекция «Подсветка растений в садах и усадьбах». Олег Юрченко.

— 21.00–22.00 — «В луче света». Мастер-класс по подсветке растений и фотосессия на фоне освещенного сада. Олег Юрченко.

На протяжении всего вечера:

«Мы вышли в сад…». Фотосессия в добролюбовском саду с участием ростовых фигур и тантамаресок. Усадьба Добролюбовых.

Главное здание. Текущие выставки.

Посещение мемориального дома группами 15 человек по сеансам согласно расписанию до 23.15.

В 18.00; 20.00; 21.00, 22.00. Группы формируются численностью до 15 человек. Вход бесплатный. Экскурсионное обслуживание платное (250 рублей с группы).

«Музейно-выставочный центр «Микула»

С 17.00 раздача флаеров для квеста

— 18.00–22.00 — свободный вход в музей

— 18.00–21.00 — ярмарка мастеров

— 18.00–18.30 — выступление ансамбля «Сударушка» на площади Героев

— 18.30 — 21.30 — базы для квеста (игры, загадки, творческие задания и мастер-классы)

— 19.00–19.40 — детский кукольный спектакль «Гусенок Дорофей»

— 21.30–21.45 — подведение итогов квеста

— 21.45–22.00 — огненное шоу на площади

«Музей А. Д. Сахарова»

— 15.00 Литературный микрофон «Лирика свободы»

— 17.00 Исторический экскурс «Прогулки с Сахаровым»: открытие выставки фотографий «Никого не оскорбляй» из истории жизни семьи Сахаровых на Нижегородской земле.

— 19.00 Музейный кинопоказ: демонстрация документальных фильмов TV Сарова «Атомные музеи Америки» и «Как живут наши побратимы» (из фондов музея А. Д. Сахарова)

— 20.00 Историко-познавательная программа «Как это было»:

— Демонстрация документального фильма Андрей Сахаров» из цикла «Борцы за мирный атом»,

— проведение обзорной экскурсии по музею.

Музей занимательных наук «Кварки»

Участие во всех мероприятиях бесплатно для посетителей, купивших входной билет в музей за 380 руб.

— 11:00 — 11:30 Презентация нового мастер-класса «Картезианский водолаз» (8+). Количество участников ограничено.

— 12:00 — 12:30 экскурсия «Прикоснись к науке» (6+).

— 13:00 — 13:45 воркшоп «Флексагоны» (изготовление математической игрушки).

— 14:00 — 14:30 «Микс-шоу» (самые яркие зрелищные эксперименты на главной сцене музея).

— 15:00 — 15:30 экскурсия «Космические туристы» (6+).

— 16:00 — 17:00 чемпионат по майндболу «Забей гол силой мысли».

— 17:00 — 17:30Презентация нового мастер-класса «Квиллинг» (10+). Количество участников ограничено.

— 18:00 — 19:00 Нескучная лекция «Ваш лучший, но опасный друг» — интересные факты об электричестве от партнера «Ratio hall» (10+). Количество участников ограничено. Не требуется покупать входной билет в музей.

— 19:00 — 19:45 воркшоп «Собака-наблюдака» (изготовление игрушки-иллюзии).

— 20:00 — 20:30 «Микс-шоу».

— 21:00 — 21:30 экскурсия по выставке «Миниатюрный интеллект» (12+).

Арсенал

«Невидимые нити»

В Ночь музеев в Арсенале вы сможете встретиться с «Невидимым театром». Помните, что театр — это всё, что вокруг. Театральные действия пройдут на территории Арсенала с 12:00 до 20:00. Педагоги проекта — Маша Колосова и Наташа Боренко (Театральный проект «Вместе», Санкт Петербург).

Двор Арсенала.

12:00–16:00—проект художника Якова Хорева на стеклянных стенах запасного выхода во дворе Арсенала. Художнику можно помогать или вступать с ним в диалог.

12:00–15:00— волонтерский проект «Связи», который был придуман на «Креативной сессии для волонтёров» и будет полностью воплощен силами волонтеров Арсенала. Мы поможем найти каждому собеседника «по вкусу и цвету», посетителям будут повязаны ленточки разных цветов с обозначениями тематики или готовностик разговору.

18:00–22:00—dj-сет нижегородских электронных музыкантов Roma13th, Scruscru и LowTape.

Весь день:

• Кафе ждет посетителей, приготовив специальное меню. Откроем секрет: теперь покупать вместе — дешевле;

• Невидимый presswall — большая фотозона на передвижной платформе;

• «Объявление для тебя». Доска объявлений во дворе Арсенала — это возможность получить информацию об актуальных вакансиях, резиденциях, творческих стажировках, лабораториях, конкурсах и грантах в сфере культуры. Вы можете дополнить доску своими объявлениями о продаже машины, поиске жилья, работы или…второй половинки;)

Правое крыло. Выставочный зал. 1 этаж.

Весь день:«Книжная полка, или как самому организовать культурный проект?». Место передачи знаний и вдохновений, здесь можно почитать книги и журналы о творческих профессиях и культурном менеджменте.

Правое крыло. Холл 2 этажа.

Весь день: Выставка «Соседи?»

Практичное однообразие интерьеров наших подъездов добавляет горожанам уныние. Что, если бы жители одного дома могли сообща придумывать разные «расширенные» функции таких мест? На выставке «Соседи?» свои варианты модернизации подъезда многоквартирного дома представят участники «Клуба „Вместе“, которые впервые попробовали себя в роли современных художников. Выставка проходит в рамках совместного проекта с Фондом „Культурная столица Поволжья, получившего поддержку Фонда Президентских грантов. Куратор: Лера Лернер (Санкт-Петербург).

Правое крыло. Детский центр. 2 этаж.

12:00–15:00. „Скажи: „Здравствуй!“. Поприветствуйте гостей Арсенала на любом иностранном языке, который знаете. По окончании проекта будет смонтирован видеоролик, который будет транслироваться при входе в Арсенал несколько месяцев. Оставь свой след!

Семейная программа:

12:00–16:00 —мастер-классы для детей и взрослых (занятие с воображением „Найти пейзаж“ (около летнего кафе во Дворе Арсенала), эксперимент с лампочкой, батарейкой и коробкой „Изобретая свет“ (выставочный зал, 2 этаж)

12:00, 14:00 — игровая семейная экскурсия „Неуловимая пустота“. 3+

13:00, 15:00 — игровая семейная экскурсия „Художник — творец“. 7+

Экскурсии по выставкам для взрослых:

13:00 — экскурсия на жестовом языке „Невидимые связи: человек и пейзаж“.

14:00 — экскурсия „Современный пейзаж. Связь с традициями“.

Старт всех экскурсий — в музейном магазине. Правое крыло, 1 этаж.

16:00 — 20:00 — на выставке „Приручая пустоту“ (правое крыло, 2 этаж) вы можете пообщаться с Арт-медиаторами.

Программа событий пройдет в рамках международной акции „Ночь музеев“, которая приурочена в Арсенале к Году добровольца и волонтера в России и присоединяется к теме, предложенной Международным советом музеев, — „Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории“.

Вход на все события свободный.

“Ночь музеев в Ленинке“ (улица Варварская, 3в)

17.00–23.00 — Посетители познакомятся с экспозицией Музея книги „Лучшие книги“, посвященной 60-летию конкурса „Искусство книги“ (1958–1997). В витринах Музея книги представлены более 100 книг — лауреатов конкурса на лучшие по художественному оформлению и полиграфическому исполнению издания. Здесь можно будет увидеть факсимильные воспроизведения древних рукописей, звуковые книги, издание в футляре из оргстекла, а также „Азбуку“, которая печаталась там, где печатаются банковские билеты. Также в Музее книги можно будет познакомиться с двумя мини-выставками: „А упало Б пропало“: выставка опечаток в книгах и выставкой „Вокруг книги“: различные предметы, выполненные в виде книги (часы настенные, часы на цепочке, песочные часы, шкатулки и другие).

Во дворе библиотеки посетителей ждет интеллектуальная игра „Шедевр из Амстердама“ по легендарному изданию 1705 года „Символы и Эмблемата“. А также мастер-класс „Бабочка из газетной бумаги“ с фотозоной „Метаморфозы“. В читальном зале отдела периодических изданий будет устроена ярмарка мастер-классов. Также при помощи аппарата для чтения микроформ можно будет познакомится с уникальным журналом „Без муз“, единственный номер которого вышел летом 1918 г. в Нижнем Новгороде. Викторина „Угадай художника по картине“ ждет знатоков живописи. На втором этаже, в читальном зале отдела редких книг и рукописей, откроет свои двери фотосалон „Книга в кадре“. Только в Ночь музеев предоставится возможность сфотографироваться с самыми красивыми книгами Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки. В этот вечер все желающие смогут принять участие в акции книговорота — „Книга из запасников для вашей библиотеки“.

Познавательно-развлекательный центр „Парк чудес Галилео“ (Казанское шоссе, 11, 3 этаж, ТРК „Индиго-Life“)

Игра-путешествие „Воображариум Парка чудес Галилео“

20:00–01:00 19 мая в „Парке чудес Галилео“ по адресу пройдет специальное мероприятие, посвященное международной акции „Ночь музеев-2018“.

»Воображариум Парка чудес Галилео» — это игра-путешествие, которая увлечет каждого, вне зависимости от возраста. Действие будет происходить во всех зонах познавательно-развлекательного центра. Гости мероприятия сами решают какой маршрут выбрать, и как влиять на происходящее с помощью своего воображения. Путешествуя от одной станции к другой, участники научатся действовать спонтанно и фантазировать открыто. Антураж мероприятия, умные экспонаты, запутанные пространства и огромный зеркальный лабиринт добавят участникам восторга от происходящего. Это единственное такое мероприятие в году.

Цена билетов:

Красная дорога — 500 руб. /взрослый, 400 руб. /детский.

Синяя дорога — 800 руб. /взрослый, 700 руб. /детский.

Информационный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода (улица Семашко, 7Б)

15.00–00.00 19 мая Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Нижнего Новгорода откроет двери для всех желающих и встретит гостей обширной познавательной программой.

Гости центра смогут стать участниками городского квеста, познавательных интерактивных программ с играми и викторинами. Посетители узнают об уникальных российских атомных технологиях, о возможностях атомной энергетики, смогут совершить виртуальные экскурсии по строящимся АЭС и «побывают» в странах активно её использующих.

В ИЦАЭ пройдёт третье занятие семейного университета «Академия нескучных наук», где «студенты» 6–12 лет под руководством экспертов открывают для себя удивительный мир различных наук: астрономии и космологии, физики и химии, литературы и математики. Радость первых открытий ребята смогут разделить со своими родителями, которые будут выступать в роли ассистентов, кураторов и преподавателей. Урок «Мастер публичного выступления» в рамках «Академии» проведет Илья Новиков , основатель проекта «Семейный клуб „Папа“», автор и ведущий телевизионных программ. Мастер-класс предназначен для детей от 10 лет.

Начало занятий «Академии» в 15:00. Вход свободный. Необходима регистрация на сайте.

Подробная программа мероприятий ИЦАЭ:

Видеозал ИЦАЭ (интерактивные видеосеансы):

17:00 — «Земля — планета Солнечной системы». Посетители смогут увидеть, как выглядит Земля из космоса и что находится на обратной стороне Луны, узнать о планетах-гигантах, а также поучаствовать в нескольких викторинах. Возрастная категория 6+

18:00 — «Санкт-Петербург: путешествие во времени и пространстве». Во время виртуальной экскурсии по Санкт-Петербургу посетители смогут познакомиться с историей города с момента его основания по настоящее время. Возрастная категория 6+

19:00 — «Атомный ледокольный флот». 3D-сеанс в увлекательной форме рассказывает об уникальных российских атомных технологиях, реализованных в морских судах, с помощью которых возможно освоение Арктики. Возрастная категория 6+

20:00 — «Загадки атома». Новая интерактивная программа расскажет о возможностях атомной энергетики и о странах, активно ее использующих. Посетители смогут совершить виртуальные экскурсии по строящимся АЭС — в Белоруссию, Индию, Египет и Финляндию. Возрастная категория 10+

21:00 — Показ научно-популярного фильма из коллекции ФАНКа (Фестиваля актуального научного кино) «Третья промышленная революция». В этом фильме производства США (2017 год, режиссер Эдди Моретти ) социальный философ и экономист Джереми Рифкин расскажет «куда мы движемся» и как преодолеть кризисы в глобальной экономике. Возрастная категория 12+

Общий зал 17.00 — 00.00 — «Научпоп-корт»: коворкинг-зона с играми и головоломками.

Также ИЦАЭ примет участие в городской развлекательной программе, которая пройдет на Театральной площади. Желающие смогут разгадать сложные головоломки, сразиться в беспроигрышной викторине «Прокачай мозги» и получить призы от центра.

Нижегородский музей «Холодной войны», улица Кожевенная, 1а, второй этаж

15:00 — 23:00 — Открытие постоянной экспозиции Нижегородского Музея «Холодной Войны» и истории города Горький в 1946–1991 г.г. ;— Реконструкция облика солдат Советской и Российской армий «Путь русского солдата» — обмундирование, амуниция и вооружение солдат с середины XX века и по наши дни;— Научно-познавательная выставка «Тайны атома» с демонстрацией научных экспериментов;— Выставка «История русского противогаза»;— Презентация «История Холодной Войны». На выставке можно подробно ознакомиться с историей СССР со второй половины XX века и до наших дней, примерить на себя предметы военной формы и амуниции, окунуться в жизнь, быт и службу советского человека, совершить экскурсию в недавнее прошлое нашей Родины.

Добраться до музея вы сможете со стороны площади Народного Единства, площади Минина, Нижне-Волжской Набережной, улице Рождественской. Музей находится внизу Нижегородского Кремля, неподалёку от выхода из Зачатской башни.

«Чердак Души» Soul Loft, Нижне-Волжская набережная 11/2 Фолк-вечеринка. «Майское дерево» — традиционный атрибут празднования наступившей весны у многих европейских народов. А какой праздник без музыки и танцев? Питерский проект «Простые радости» несет людям радости непростые, но душевные — танцы под живую народную музыку, сыгранную профи. Слушать, как звучит в умелых руках мандола, волынка, ирландская флейта — одно удовольствие. Танцевать под них — другое и никак не меньшее. Компанию гостям составят нижегородские проекты Tri Вискаря и Keys’N’Buttons. Их общая страсть — бал-фолк, авторская фолк-музыка, соединяющая мышление XXI века с танцевальными формами далекой европейской старины — мазурками, бурре и т. п.

Вход: 500 рублей.

В Нижнем Новгороде 19 и 20 мая абоненты Tele2 получат право приоритетного входа в одни из самых популярных музеев столицы Приволжья: музей-усадьбу Рукавишникова и Дом Сироткина на Верхне-Волжской набережной. Вход для клиентов оператора будет осуществляться каждые полчаса.

Специально для своих абонентов Tele2 19 мая организует уникальные авторские экскурсии по городу от известных нижегородцев. Гастрономическую экскурсию по улице Рождественской проведет Владимир Безденежных, также клиентов оператора ждет экскурсия по нижегородскому стрит-арту от Никиты Nomerz и закрытая экскурсия по музею ГАЗ, а истории старого Нижнего абонентам расскажет Дима Четыре. Чтобы присоединиться к бесплатной экскурсии, клиентам оператора необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Кроме того, 19 и 20 мая на территории арт-пространства бывшей фабрики «Восход» на Нижневолжской набережной, 19 будет работать интерактивный «Музей Tele2 по другим правилам». Там все желающие смогут увидеть эволюцию связи на интерактивной тематической выставке, ощутить связь с другими музеями благодаря онлайн-экскурсии по лучшим выставкам Москвы и даже стать частью экспозиции в «Инстамузее».

Приятным бонусом для всех нижегородцев во время проведения акции станет бесплатный автобусный маршрут, который соединит центр города с удаленными музеями Нижнего Новгорода. Автобусы будут курсировать от катера «Герой» на Нижневолжской набережной до музеев Парка Победы и музея-заповедника «Щелоковский хутор». На Набережной также откроется лаунж-зона Tele2, где можно будет отдохнуть между прогулками, выпить кофе и подзарядить гаджеты.

Нижегородская фабрика елочных игрушек «Ариель»

18.00-00.00 Дом-музей нижегородской елочной игрушки впервые участвует во всероссийской акции. Все гости смогут ознакомиться с богатой и разнообразной коллекцией елочных игрушек ретро, современного и будущих трендов, представляющих особую ценность, интерес и мировую известность. Желающие смогут сделать эксклюзивное фото в дизайнерском интерьере на фоне традиционных и оригинальных елок и елочных игрушек, среди которых специальная «футбольная» елка и авторский футбольный шар-гигант. Специальные акции в этот день подготовил и фабричный магазин, представляющий новинки сезона и максимальный ассортимент елочных игрушек.

На фабрике «Ариель» — Новый год круглый год, а, значит, по сложившейся новогодней традиции ровно в 24 часа всех гостей ждет сюрприз.

Фоторепортаж с прошлогодней «Ночи музеев» вы можете посмотреть здесь.