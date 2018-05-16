Волонтёры вышли на связь с родными найденного в воронежской больнице дедушки 

Решается вопрос о доставке пенсионера домой — в Тамбов. Найденный в воронежской больнице 86-летний Владимир Беляков оказался родом из Тамбова. Родственники его живут там же, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры поискового отряда «Черноземье», которые вышли на связь с родными. Сейчас решается вопрос о доставке пенсионера домой — скорее всего, родственники приедут за ним на машине. Как дедушка из Тамбова оказался в воронежской больнице, пока не ясно. Известно, что он уехал из дома в гости к родственникам в Белгородскую область, но как оказался в Воронеже — не помнит. В больницу его доставили медики скорой, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры.
Мужчина сначала находился на медучреждении на 45 Стрелковой дивизии, затем его доставили в БСМП. Екатерина Трещикова