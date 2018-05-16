Ещё
Волонтёры вышли на связь с родными найденного в воронежской больнице дедушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волонтёры вышли на связь с родными найденного в воронежской больнице дедушки 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Решается вопрос о доставке пенсионера домой — в Тамбов. Найденный в воронежской больнице 86-летний Владимир Беляков оказался родом из Тамбова. Родственники его живут там же, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры поискового отряда «Черноземье», которые вышли на связь с родными. Сейчас решается вопрос о доставке пенсионера домой — скорее всего, родственники приедут за ним на машине. Как дедушка из Тамбова оказался в воронежской больнице, пока не ясно. Известно, что он уехал из дома в гости к родственникам в Белгородскую область, но как оказался в Воронеже — не помнит. В больницу его доставили медики скорой, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» волонтёры.
Мужчина сначала находился на медучреждении на 45 Стрелковой дивизии, затем его доставили в БСМП. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Администрацию Воронежа покинул вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов В Воронежской области нашли останки четырёх красноармейцев Компания-застройщик: «В воронежском парке «Оптимистов» не пострадает ни одного дерева»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cпортсмены шокировали селфи во время оргии49
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания11
Жена Аршавина оказалась в центре скандала4
ФСБ предотвратила теракты на ЧМ-2018
Плющенко поставил подножку Тутберидзе5
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
00:46
Падение, боль, травмы: гимнасты делятся неудачами
Летние виды спорта
04:17
«За 40 тысяч в день я готов терпеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение