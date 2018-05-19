Ещё
Российский футбольный клуб сменит страну
Далее:
Читайте также:
Ещё
Абрамович останется без британской визы
Абрамович останется без британской визы

Российский футбольный клуб сменит страну 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
«Арарат», ставший победителем зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Армении. Об этом сообщает ТАСС.
«Арарат» досрочно завоевал право на участие в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Однако, клуб не сумел получить лицензию Российского футбольного союза, необходимой для участия в ФНЛ. По словам генерального директора «Арарата» Погоса Галстяна, команда будет выступать в чемпионате Армении. Вероятнее всего, под названием «Арарат-Москва».
В декабре 2017-го клуб покинули Игорь Лебеденко и Андрей Ребко, расторгнувшие соглашения по обоюдному согласию. В ноябре Арарат покинули бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Марат Измайлов. С августа по октябрь 2017 года клуб возглавлял российский специалист Александр Григорян.
Клуб был основан в марте 2017 года. Помимо победы в ПФЛ, на счету Арарата выход в 1/16 Кубка России.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович останется без британской визы58
США и Канаду лишат чемпионатов63
Обещал показать лабрадора: модель о связи с Роналду2
Овечкин в шаге от катастрофы32
Украинский чемпионат закончился мордобоем52
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
01:09
Абрамович останется без британской визы
Футбол
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение