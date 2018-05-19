Российский футбольный клуб сменит страну

«Арарат», ставший победителем зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Армении. Об этом сообщает ТАСС.

«Арарат» досрочно завоевал право на участие в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Однако, клуб не сумел получить лицензию Российского футбольного союза , необходимой для участия в ФНЛ. По словам генерального директора «Арарата» Погоса Галстяна, команда будет выступать в чемпионате Армении. Вероятнее всего, под названием «Арарат-Москва».

Клуб был основан в марте 2017 года. Помимо победы в ПФЛ, на счету Арарата выход в 1/16 Кубка России.