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Абонементные билеты на 15 и 20 поездок на аэроэкспрессе будут доступны взамен существующих с 31 мая
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Абонементные билеты на 15 и 20 поездок на аэроэкспрессе будут доступны взамен существующих с 31 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Аэроэкспресс» вводит новые абонементы взамен существующих, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«Новые абонементы на поездки в «Аэроэкспресс» станут доступны с 31 мая и заменят ранее существовавшие. Абонементы на 15 и 20 поездок будут действовать на всех трех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс» в течение 30 дней, включая дату покупки. Повторное использование абонемента возможно через 10 минут после первого прохода через турникет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость абонемента на 15 поездок составит 4 тыс. 50 руб., на 20 поездок — 4,5 тыс. руб.
«Мы проанализировали востребованность существующих абонементов и пришли к выводу, что наиболее оптимальными вариантами для наших пассажиров являются проездные на 15 и 20 поездок. В связи с этим принято решение отказаться от ряда абонементов в пользу двух наиболее удобных для пассажиров», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
Ранее в «Аэроэкспресс» были доступны абонементы на 10, 20, 30 и 50 поездок, а также специальные абонементы на утренние и вечерние рейсы «Утро 20», «Вечер 20», «Утро+Вечер 50». Воспользоваться ранее купленными абонементами можно до истечения их срока действия.
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