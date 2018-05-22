«Я никогда не уеду из этой страны»: Фёдор Овчинников — об уголовном деле о обнаружении наркотиков Dodo Pizza

Основатель Dodo Pizza Федор Овчинников рассказал, что финансовый директор управляющей компании и франчайзи, в заведении которого были найдены наркотики, дали подписки о неразглашении по поводу уголовного дела об обнаружении наркотиков в одном из заведений сети. Об этом предприниматель написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Овчиннокова, топ-менеджера сети и франчайзи обязали подписать документ на допросе в полиции.

Федор овичинноков

основатель Dodo Pizza

«Сегодня следователь настояла на том, чтобы наш финансовый директор подписал подписку о неразглашении. Такая же подписка была взята с партнера-франчайзи и управляющего пиццерией, где были обнаружена «закладка». Предполагаю, что подобная подписка ждет в ближайшем будущем и меня. Друзья, очевидно, что против нашей компании организована серьезная провокация. Два месяца назад я надеялся, что все закончится, но, к сожалению, эта сюрреалистическая история продолжается».

По словам Овчинникова, несмотря на действия правоохранительных органов , он не намерен уезжать из России и платить взятки.

Федор овичинноков

основатель Dodo Pizza

«Мы никогда не будем никому платить. Я никогда не сдамся. Я не уеду из этой страны. Мы будем всегда открыты. Сила в правде.».

Ранее Овчинников на своей странице в Facebook рассказал о новом витке уголовного дела о контрабанде наркотиков, из-за которого его начали вызывать на допросы в январе этого года. Несмотря на обещания следствия, Овчинникову сегодня пришлось прийти на допрос в полицию.

В конце января основатель «Додо пиццы» писал, что ему регулярно поступают звонки от неизвестных с настойчивыми требованиями прийти на допрос после обнаружения наркотиков в одном из заведений. Звонившие представлялись сотрудниками МВД по районе Южное Медведково, однако своих имен и должностей не раскрывали.

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