Ещё
«Я никогда не уеду из этой страны»: Фёдор Овчинников — об уголовном деле о обнаружении наркотиков Dodo Pizza
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я никогда не уеду из этой страны»: Фёдор Овчинников — об уголовном деле о обнаружении наркотиков Dodo Pizza 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Основатель Dodo Pizza Федор Овчинников рассказал, что финансовый директор управляющей компании и франчайзи, в заведении которого были найдены наркотики, дали подписки о неразглашении по поводу уголовного дела об обнаружении наркотиков в одном из заведений сети. Об этом предприниматель написал на своей странице в фейсбуке.
По словам Овчиннокова, топ-менеджера сети и франчайзи обязали подписать документ на допросе в полиции.
Федор овичинноков
основатель Dodo Pizza
«Сегодня следователь настояла на том, чтобы наш финансовый директор подписал подписку о неразглашении. Такая же подписка была взята с партнера-франчайзи и управляющего пиццерией, где были обнаружена «закладка». Предполагаю, что подобная подписка ждет в ближайшем будущем и меня. Друзья, очевидно, что против нашей компании организована серьезная провокация. Два месяца назад я надеялся, что все закончится, но, к сожалению, эта сюрреалистическая история продолжается».
По словам Овчинникова, несмотря на действия правоохранительных органов, он не намерен уезжать из России и платить взятки.
Федор овичинноков
основатель Dodo Pizza
«Мы никогда не будем никому платить. Я никогда не сдамся. Я не уеду из этой страны. Мы будем всегда открыты. Сила в правде.».
Ранее Овчинников на своей странице в Facebook рассказал о новом витке уголовного дела о контрабанде наркотиков, из-за которого его начали вызывать на допросы в январе этого года. Несмотря на обещания следствия, Овчинникову сегодня пришлось прийти на допрос в полицию.
В конце января основатель «Додо пиццы» писал, что ему регулярно поступают звонки от неизвестных с настойчивыми требованиями прийти на допрос после обнаружения наркотиков в одном из заведений. Звонившие представлялись сотрудниками МВД по районе Южное Медведково, однако своих имен и должностей не раскрывали.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
Есть новость? Присылайте на news@incrussia.ru
Inc.: последние новости
Романа Абрамовича лишили британской визы Есть ли уже такой FMCG-стартап? (Или стоит его создать). Тест Inc. и бизнес-школы СКОЛКОВО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон обратился к британцам в связи с ЧМ в России32
Британские ультрас обещают «дать бой русским» на ЧМ-201839
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие96
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО93
Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
10:36
Без россиян
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение