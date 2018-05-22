ФСБ заинтересовалась подозрительным госконтрактом КМП Петербурга

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти во вторник посетили городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, чтобы сделать копии ранее запрошенных документов по одному из госконтрактов. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета Татьяна Лебедева. Она заявила, что происходящее в комитете — это «штатная ситуация» и «обысков нет».

Представитель УФСБ, в свою очередь, подтвердил факт участия сотрудников ведомства в проводимых в комитете оперативно-разыскных мероприятиях, отказавшись комментировать их цель и достигнутые в их рамках результаты.