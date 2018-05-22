ФСБ заинтересовалась подозрительным госконтрактом КМП Петербурга 

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти во вторник посетили городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, чтобы сделать копии ранее запрошенных документов по одному из госконтрактов. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета Татьяна Лебедева. Она заявила, что происходящее в комитете — это «штатная ситуация» и «обысков нет».
Представитель УФСБ, в свою очередь, подтвердил факт участия сотрудников ведомства в проводимых в комитете оперативно-разыскных мероприятиях, отказавшись комментировать их цель и достигнутые в их рамках результаты.
Интернет-издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на свои источники сообщает, что УФСБ заинтересовал госконтракт на 13,5 млн рублей на изучение мнения почти 13 тысяч молодых петербуржцев. Компания — подрядчик комитета, отмечает издание, заказала аналогичное исследование у Высшей школы экономики, но всего за 750 тысяч рублей. Также интерес ФСБ, по данным источников «Фонтанки», связан с госконтрактами, которые заключил во время работы в комитете один из заместителей председателя, впоследствии уволенный с госслужбы.