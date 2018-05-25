Ещё
Как «Ливерпуль» готовится к финалу ЛЧ против «Реала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «Ливерпуль» готовится к финалу ЛЧ против «Реала» 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Прогнозист.ру
25 мая на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве «Ливерпуль» провел открытую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Реалом».
Фоторепортаж с тренировки «Ливерпуля» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Денисом Тыриным.
Чемпионат.com: последние новости
Рутерфорд: сразу сказал, что Флёри станет лидером и лицом «Вегаса» New Balance вместе с bwin разыграет футболки и мячи на финал Лиги чемпионов Попов: фавориты не всегда выигрывают, у нас с Поздняковым равные шансы
Комментарии  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев45
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием180
Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой2
В хоккеисте из США поселился 63-сантиметровый червь41
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение