Кому и зачем нужна Dark Souls Remastered?

Dark Souls — одна из самых заметных серий последнего десятка лет: по ней до сих пор делают мемы, а сложность якобы «трудных» современных игр измеряется исключительно на сравнениях с «душами». Тем временем, первая часть трилогии вышла семь лет назад — почувствуйте себя стариками! Давайте разберемся, стоит ли сейчас наверстать то, что вы могли упустить тогда, и стоит ли вернуться, если понимаете, о чем идет речь.

Dark Souls появилась вовремя: когда игры повально начали превращаться в «Нажми X, чтобы победить». Кажется, разработчики за всеми этими модными в то время укрытиями, перекатами и QTE совсем забыли, что игры могут (и должны) быть сложными. Геймеры заскучали по хардкору, и вот появился тот самый востребованный продукт: не прощающий ошибок и заставляющий кубарем кататься вокруг живучих боссов, способных одним ударом вогнать героя в землю по самый плюмаж на шлеме.

При этом сложность в Dark Souls очень честна с игроком. Местная хардкорность обошлась без грязных приемчиков, которыми не брезгуют пользоваться все остальные — накрученных ползунков здоровья у противников. Ну, вы прекрасно знаете, о чем мы: главному герою необходимо сделать по рядовому врагу десяток-другой успешных ударов, когда он сам сложится от трех пропущенных. Это не хардкор, это просто раздражает. Если это не босс, конечно. Тут же все честно: трудность прохождения снижается в зависимости от того, насколько вырастает ваш личный скилл.

Обычно игры становятся сложнее по мере прохождения. Dark Souls, напротив, сразу указывает игроку на его место, а со временем становится добрей и сговорчивей.

Это если только запастись терпением и как следует сжать сфинктер. Вы будете умирать (и умирать часто!), но каждый раз сможете узнать что-то новое о своих врагах и их поведении. Оказывается, атаки большинства боссов довольно легко читаются, а противники, наваливающиеся скопом, совершенно не умеют держать блок, быстро выдыхаются и легко парируются, открываясь для контратаки.

Кому нужна эта игра? Допустим, вы пришли сюда из Dark Souls 3 или Bloodborne. Ну что ж, вы найдете визуальное оформление этого проекта скучным и невыразительным, и будете отчасти правы. Dark Souls никогда не силилась завлекать искателей приключений яркими красками и развивающимися на ветру штандартами, украшающими готические строения того же города богов Анор Лондо. Игра в первую очередь пыталась создать атмосферу уныния и отчаяния… С чем успешно справлялась, стоит заметить.

Зато! У вас будет куда меньше поводов поджечь себе зад, чем у тех игроков, которые штурмовали Dark Souls при выходе. Речь идет о разных технических косяках, которые вы даже и не заметите. Почему? Потому что их убрали. Взять ту же возможность масштабировать интерфейс, делая его более компактным и не мешающим обзору. Или быстро возвращаться к фляге с эстусом, просто задержав «вниз» на крестовине контроллера. Игра от этого не стала проще. Но стала куда удобнее, ведь раньше приходилось судорожно перелопачивать весь инвентарь прямо посреди ожесточенной схватки с какой-то тварью, у которой огромная пасть посреди брюха с ребрами вместо зубов.

В графическом плане Dark Souls Remastered также значительно похорошела и теперь даже не вызовет у вас слез но это не точно. Игра отчасти избавилась от размытых текстур и демонстрирует куда более четкую картинку, а с увеличенной частотой кадров многие конфронтации с боссами и рядовыми противниками теперь протекают более гладко. Не обделили вниманием разработчики и гардероб персонажей, увеличив детализацию комплектов брони и экипировки. Теперь все эти заклепки, кольчужные сетки под нагрудниками, богато украшенные мечи и даже швы на колчане… можно хотя бы разглядеть.

Увы, но увеличенное разрешение сделало более заметным и то, насколько сильно игра постарела за семь лет.

Задние планы большинства локаций весьма скупы на детали, ветки у деревьев, как выяснилось, плоские и двухмерные, а из-за различных текстур иллюминация объектов может начать шалить, выдавая причудливые графические артефакты. Ничего критичного и мешающего погружению, но все же. Намного сильней режет глаз дерганая анимация некоторых уродцев из числа врагов, ставшая более явной из-за повышенной частоты кадров.

Сохранила Dark Souls и свою игровую логику, так что все эти удары в спину, регистрируемые через раз, и камера, временами живущая своей жизнью, никуда не делись. Крепыша Хавела все также можно убить через дверь, а странности с коллизией, нередко приводящие к смерти из-за падений, будут приводить в ярость чуть ли не сильней, чем раньше.

А что, если игра понравилась вам еще тогда, когда впервые вышла на PS3 и Xbox 360? Тогда переиздание совершенно точно придется вам по душе. Впечатления, конечно, будут уже не те: тот первый джеб, моментально обнуляющий здоровье, от ходячего гриба в лесу никогда не забыть. Но в целом похорошевшая картинка и перечисленные выше фичи для удобства будут отличным поводом еще раз прокатиться на этом аттракционе боли и унижений.

У остальных игра вызовет скорее противоречивые чувства. Вот вроде бы и интересно узнать, что там такого драконы из вступительного ролика учудили: за что их какой-то бородатый дед поджарил молниями? Но не настолько интересно, чтобы терпеть временами бесчестное отношение к себе со стороны некоторых боссов и мириться с техническими огрехами, которые From Software упорно не желает исправлять. Только вы все равно попробуйте — советуем от души!

Dark Souls способна проглотить вас целиком, отправив в захватывающее приключение, которое станет проверкой вашему терпению и усидчивости. Взамен вы получите разбитый геймпад целый мир, на исследование которого вдоль и поперек уйдет не один десяток часов. И все равно игра сможет найти, чем вас удивить. Образцовый представитель жанра, просто обязательный к ознакомлению для всех, кто любит качественные RPG.