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Челябинская молодежь узнала, что письма можно писать на бумаге
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Челябинская молодежь узнала, что письма можно писать на бумаге 

АиФ 9 минут назад
Фото: АиФ
Участники челябинской команды «Молодежки ОНФ» провели для пенсионеров Комплексного центра соцобслуживания Металлургического района экскурсию в Музей почтовой связи.
Однако по большей части много нового узнали сами организаторы экскурсии. Так, для поколения, выросшего на электронной почте, соцсетях и мессенджерах, было интересно узнать, что письма можно писать на бумаге, запечатывать в конверты и опускать в почтовые ящики.
«Мероприятие получилось неожиданно интересным. Мы узнали много интересного из истории почты, ее развития на Южном Урале. Рассказ экскурсовода дополнили воспоминаниями наших друзей из Центра социального обслуживания населения, которые не только поддерживали связь с родственниками и друзьями через телеграф и почту, но и имеют опыт сворачивания фронтовых писем-треугольников», — рассказал представитель челябинской команды «Молодежки ОНФ» Илья Пермяков.
Участники экскурсии узнали не только историю развития связи, но и смогли ощутить атмосферу того времени через представленные экспонаты: почтовые ящики и издания разных времен, различную технику и атрибутику, именные вещи, одежду почтальона и рабочие места..
«Меня особенно заинтересовали открытки. Некоторые я помню с детства и знаю, что наши бабушки и мамы их бережно собирали, хранили и передавали потомкам.
Поздравительные письма — это не просто ностальгия, это память и тепло семейных отношений, которые вкладывались в них. Особые чувства возникли от писем-треугольников военного времени. Каждый сохраненный «уголок» несет в себе частичку времени, человеческой жизни и героизма. Накануне празднования Дня победы мы изготавливали поздравительные «треугольники», тогда я, пожалуй, не настолько сильно понимала их значение для защитников родины и тружеников тыла», — отметила представитель челябинской команды «Молодежки ОНФ» Полина Девяткина.
Всероссийская акция «Связь поколений» носит бессрочный характер. Летом представители челябинской «Молодежки ОНФ» планируют провести в парках и скверах совместные танцевальные и песенные концерты с пенсионерами, соревнования по играм в шахматы и домино.
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