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Адвокат Трампа назвал условие для встречи президента с Мюллером
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Адвокат Трампа назвал условие для встречи президента с Мюллером 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Mike Segar/Reuters
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер может согласиться на встречу с спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием «российского вмешательства» в президентские выборы США, только если тот будет краток. Об этом сообщает ABC News.
"Если они смогут убедить нас, что эта беседа будет краткой, примерно пять или шесть пунктов, которые они хотят прояснить, мы могли бы на это пойти", — сказал Джулиани.
По его словам, Трамп готов дать интервью Мюллеру, однако, его адвокаты не советуют ему этого делать.
Ранее СМИ сообщили, что адвокаты Трампа заявили о его неподсудности по «российскому делу».
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