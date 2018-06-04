Адвокат Трампа назвал условие для встречи президента с Мюллером

"Если они смогут убедить нас, что эта беседа будет краткой, примерно пять или шесть пунктов, которые они хотят прояснить, мы могли бы на это пойти", — сказал Джулиани.

По его словам, Трамп готов дать интервью Мюллеру, однако, его адвокаты не советуют ему этого делать.

Ранее СМИ сообщили, что адвокаты Трампа заявили о его неподсудности по «российскому делу».