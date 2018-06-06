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Сборная Бельгии разгромила Египет в товарищеском матче — 3:0
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Сборная Бельгии разгромила Египет в товарищеском матче — 3:0 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Бельгии одержала победу над Египтом в товарищеском матче. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Эден Азар побежал к штрафной и из-под соперника нанёс коварный удар, который Эссам Эль-Хадари отразил прямо на Ромелу Лукаку, а форвард «Манчестер Юнайтед» легко пробил по пустым воротам. Спустя 11 минут Ахмед Фатхи отобрал мяч у Янника Карраско, а затем почему-то побежал в свою штрафную, где нарвался на отбор от того же Карраско. Янник прострелил на Азара, а Эден расстрелял ворота из центра штрафной. На 92-й минуте Маруан Феллайни закрепил победу бельгийцев.
На чемпионате мира–2018 сборная Бельгии сыграет в группе с Англией, Тунисом и Панамой. Египет встретится с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.
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