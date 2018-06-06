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Около 100 летний лагерей примут детей в Московской области
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Около 100 летний лагерей примут детей в Московской области 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Девяносто лагерей будут работать в первую смену.
Около сотни летних лагерей готовы принять ребят в Московской области. Про готовность учреждений к лету этого года стало известно во вторник, 5 июня.
— На территории Подмосковья находится порядка ста лагерей, девяносто из них будут работать в первую смену, — сообщает руководители Минсоцразвития региона Ирина Фаевская.
Так, пишет «Подмосковье сегодня», в 2018 году на оздоровительную кампанию выделено более двух миллиардов рублей.
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