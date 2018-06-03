В ОАК назвали непростой, но решаемой задачей возобновление производства Ан-124 «Руслан»

Он подчеркнул, что самолёты сверхтяжёлого класса крайне востребованы во всём мире.

«Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — говорится в комментарии Рогозина, поступившем в RT.