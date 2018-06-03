Экипаж МКС вернет на Землю мяч ЧМ‐2018

Экипаж Международной космической станции вернутся на Землю в спускаемой капсуле корабля «Союз МС‐07» вместе с мячом Чемпионата мира‐2018 по футболу, передает телеканал «360».

Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

Так, в составе экипажа будет российский космонавт Антон Шкаплеров . Именно ему предстоит вернуть мяч Telstar18 на Землю, который ранее был доставлен станцию другим космонавтом — Олегом Артемьев, по словам которого этот мяч будет использоваться в первой игре ЧМ-2018.

Уточняется, что экипаж будет прощаться с остающимися на МКС коллегами примерно в 08:55–09:15 по московскому времени, после чего космонавты перейдут на корабль и закроют люки.

После всех необходимых процедур «Союз МС-07» отстыкуется от станции в 12:16 (время московское).

Ожидается, что уже в 14:48 двигатели корабля включатся на торможение, а уже в 15:17 «Союз МС-07» войдет в земную атмосферу.

Спускаемая капсула должна приземлиться в 15:41 в казахстанской степи.