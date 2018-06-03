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Экипаж МКС вернет на Землю мяч ЧМ‐2018
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Экипаж МКС вернет на Землю мяч ЧМ‐2018 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Sputnik Эстония
Экипаж Международной космической станции вернутся на Землю в спускаемой капсуле корабля «Союз МС‐07» вместе с мячом Чемпионата мира‐2018 по футболу, передает телеканал «360».
Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.
Так, в составе экипажа будет российский космонавт Антон Шкаплеров. Именно ему предстоит вернуть мяч Telstar18 на Землю, который ранее был доставлен станцию другим космонавтом — Олегом Артемьев, по словам которого этот мяч будет использоваться в первой игре ЧМ-2018.
Уточняется, что экипаж будет прощаться с остающимися на МКС коллегами примерно в 08:55–09:15 по московскому времени, после чего космонавты перейдут на корабль и закроют люки.
После всех необходимых процедур «Союз МС-07» отстыкуется от станции в 12:16 (время московское).
Ожидается, что уже в 14:48 двигатели корабля включатся на торможение, а уже в 15:17 «Союз МС-07» войдет в земную атмосферу.
Спускаемая капсула должна приземлиться в 15:41 в казахстанской степи.
Так, на Землю вернутся, помимо Шкаплерова, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства Норишиге Канаи. На станции экипаж провел 168 дней. На МКС останутся россиянин Олег Артемьев, а также два астронавта — Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
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